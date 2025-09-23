Emmanuel Macron all'assemblea generale dell'Onu (Ansa)
- Italia fuori dal coro all’Assemblea generale dell’Onu dove 150 Paesi sono pronti al riconoscimento per sfidare Netanyahu. Tajani: «È un obiettivo ma ora non ci sono le condizioni». Gli Stati Uniti: «Serve una diplomazia seria, non atti simbolici».
- L’esercito di Bibi avanza, gli islamisti vogliono la mediazione dell’alleato americano.
I pro Pal bloccano strade e stazioni e poi devastano la Centrale di Milano
Milano, scontri in via Vittor Pisani di fronte alla stazione Centrale (Ansa)
Lo sciopero degenera e mette in ginocchio il Paese. Nel capoluogo lombardo danni ingenti e 60 agenti feriti. Dieci i fermati. Meloni: «Indegni». Ma anche Schlein e Sala sono obbligati a denunciare il «vandalismo».