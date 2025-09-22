Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 22 settembre
Salvini lancia la piazza pro Occidente. «I capetti Ue vogliono guerra, noi no»
Nel tradizionale raduno di Pontida, il segretario traccia la rotta: lotta all’immigrazione e niente esercito europeo. Roberto Calderoli tuona sull’autonomia, Roberto Vannacci vuole il giuramento della X Mas insegnato nelle scuole.
Andrea Crippa: «In Italia troppo odio. La sinistra rifiuta di isolare i violenti»
Il leghista: «In Europa c’è un cordone sanitario contro le nostre idee. “Bella ciao” oggi è un inno di sopraffazione».
Il conflitto da fermare è a Gaza, però la sinistra prova a paralizzare l’Italia
Oggi lo sciopero indetto da Usb e sindacati di base contro l’offensiva israeliana. A rischio trasporti locali, treni e scuole. Giorgia Meloni collegata a «Domenica In», polemica assurda di Elly Schlein: «Parla di pasticcini, non della Striscia».