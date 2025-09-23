Nino Sunseri
2025-09-23

Mps prende Mediobanca con l’86,3% e Unicredit si ritira dalle Generali

Imagoeconomica
Opas conclusa: la Cenerentola del settore, dopo anni di guai, conquista il salotto buono e diventa regina. Ora può pensare a fusioni e delisting. Il board di Piazzetta Cuccia si dimette con 90 milioni da spartire.
«Stato di Palestina? No, finché c’è Hamas»

Emmanuel Macron all'assemblea generale dell'Onu (Ansa)
  • Italia fuori dal coro all’Assemblea generale dell’Onu dove 150 Paesi sono pronti al riconoscimento per sfidare Netanyahu. Tajani: «È un obiettivo ma ora non ci sono le condizioni». Gli Stati Uniti: «Serve una diplomazia seria, non atti simbolici».
  • L’esercito di Bibi avanza, gli islamisti vogliono la mediazione dell’alleato americano.

Lo speciale contiene due articoli.

Scissione islamisti-Lgbt sulla Flotilla

(Ansa)
Il coordinatore Boujemaa lascia la missione per la presenza di militanti «queer»: «Violano i valori della società. L’organizzazione ci ha mentito sulla loro identità».
Edicola Verità | la rassegna stampa del 23 settembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 23 settembre con Carlo Cambi

I pro Pal bloccano strade e stazioni e poi devastano la Centrale di Milano

I pro Pal bloccano strade e stazioni e poi devastano la Centrale di Milanoplay icon
Milano, scontri in via Vittor Pisani di fronte alla stazione Centrale (Ansa)
Lo sciopero degenera e mette in ginocchio il Paese. Nel capoluogo lombardo danni ingenti e 60 agenti feriti. Dieci i fermati. Meloni: «Indegni». Ma anche Schlein e Sala sono obbligati a denunciare il «vandalismo».
