Stefano Graziosi
and
Stefano Piazza
2025-09-25

Spari contro l’anti immigrazione Usa. Due morti e un ferito grave a Dallas

Dallas, la Polizia sul luogo dell'attentato alla sede dell'ICE (Ansa)
  • Attentatore colpisce un centro Ice, l’agenzia federale che scova i clandestini, per poi suicidarsi. Sui proiettili la rivendicazione. Nei mesi scorsi i vertici dem avevano criminalizzato gli agenti: «È una moderna Gestapo».
  • Raid dell’Idf sull’ospedale Al Shifa: «Era un centro di terroristi, abbiamo i video». Hamas: «Il riconoscimento dello Stato di Palestina è il risultato della nostra fermezza».

Lo speciale contiene due articoli

gaza

Trump illude Kiev: «Vittoria possibile». Mosca: «Tesi falsa, la guerra continua»

Volodymyr Zelensky alle Nazioni unite (Ansa)
Volodymyr Zelensky all’Onu: «Il Cremlino vuole espandere il conflitto». Giorgia Meloni: «Una escalation conviene a Vladimir Putin, che è in difficoltà».
guerra in ucraina

Sindacati europei vicini ai profughi però senza snobbare i propri iscritti

Scioperi in Francia (Ansa)
Altro che qui: le sigle spagnole, tedesche e francesi si mobilitano per i lavoratori.
scioperi francia

Edicola Verità | la rassegna stampa del 25 settembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 25 settembre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

Flotilla attaccata, la Meloni: «Siete stati irresponsabili». E Crosetto invia una fregata

Giorgia Meloni. Nel riquadro, il presunto attacco alla Flotilla (Ansa)
Droni su una imbarcazione italiana. Il dem Arturo Scotto: «Non venivano da Israele». Pure Pedro Sánchez invia rinforzi. Il premier denuncia: «Mi danno continuamente dell’assassina».
flotilla
