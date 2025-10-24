Laura Della Pasqua
and
Nino Sunseri
2025-10-24

Affitti brevi, tensione tra Giorgetti e Salvini

Affitti brevi, tensione tra Giorgetti e Salvini
Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini (Imagoeconomica)
  • Il ministro dell’Economia rivendica la norma che aumenta al 26% l’aliquota, mentre per il leader della Lega è una «tassa sciocca, da eliminare». E Tajani: «Decide la politica, non i grand commis del Mef». Nuovo fronte sui fondi alle metro di Roma e Milano.
  • Rincari sul diesel, le associazioni di categoria invitano a investire i proventi per rinnovare il settore.

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
giorgetti salvini affitti

Edicola Verità | la rassegna stampa del 24 ottobre

Edicola Verità | la rassegna stampa del 24 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 24 ottobre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

«Basta unanimità nell’Ue». Asse Tajani-Quirinale dopo la sfida della Meloni

«Basta unanimità nell’Ue». Asse Tajani-Quirinale dopo la sfida della Meloni
Antonio Tajani (Ansa)
Il ministro si sgancia dalla posizione del premier: «Lecito pensarla diversamente» Ma così il leader di Forza Italia si allinea a chi vorrebbe un’Europa a due velocità.
Subscribe
unanimità ue

Pregliasco confessa: «Pagato da big pharma»

Pregliasco confessa: «Pagato da big pharma»
Fabrizio Pregliasco (Imagoeconomica)

Il prezzemolino tv talebano dei vaccini ammette finanziamenti da Pfizer, Moderna, Novavax, Janssen, Bayer, Sanofi e altri. Poi, incalzato dai parlamentari, osa dire: «Sono più indipendente perché prendo soldi da tanti».

Subscribe
pregliasco big pharma

Sala dà i numeri pure sui femminicidi per nascondere i veri mali di Milano

Sala dà i numeri pure sui femminicidi per nascondere i veri mali di Milano
Beppe Sala (Imagoeconomica)
Il sindaco (dell’insicurezza) si erge a poliziotto buono in difesa delle donne dimenticando il garantismo: «Braccialetto elettronico appena c’è la denuncia». «Sì ai delatori». Intanto la microcriminalità impera.
Subscribe
beppe sala femminicidi
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy