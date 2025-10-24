Mario Giordano
2025-10-24

Burioni, lei insulta ma la medaglia d’oro della somaraggine è tutta sua

Burioni, lei insulta ma la medaglia d’oro della somaraggine è tutta sua
Roberto Burioni ospite di Fabio Fazio a «Che tempo che fa» (Ansa)
Dalla confusione sulle mascherine all’immunità di gregge, sarebbe lungo elencare tutte le sciocchezze dette dalla virostar. Che ciancia di metodo scientifico per evitare di guardare la realtà. Come quella dei danneggiati.
Subscribe
burioni
Badge
Golfarelli EDITORE
I periodici dall'anima liberale

«Giustizia»: La voce chiara e forte di chi si sta mettendo in gioco per un sistema giudiziario migliore e più giusto

True
«Giustizia»: La voce chiara e forte di chi si sta mettendo in gioco per un sistema giudiziario migliore e più giusto

Giustizia affronta il dibattito sulle grandi trasformazioni del diritto, della società e delle istituzioni. Un progetto editoriale che sceglie l’analisi al posto del clamore e il dialogo come metodo.

Perché la giustizia non è solo materia giuridica, ma coscienza civile: è la misura della democrazia e la bussola che orienta il Paese.

Continua a leggereRiduci
giustizia

Dietro lo scandalo scommesse nell’Nba un’inchiesta legata alla mafia italo-americana

True
Dietro lo scandalo scommesse nell’Nba un’inchiesta legata alla mafia italo-americana
Terry Rozier (Getty Images)
L’operazione Royal Flush dell’Fbi coinvolge due nomi eccellenti: la guardia dei Miami Heat Terry Rozier e il coach dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups, accusati di frode e riciclaggio in un vasto giro di scommesse truccate e poker illegale gestito dalle storiche famiglie mafiose.
Subscribe
scandalo scommesse nba

Pure Merz sbotta sul green: «Adesso basta»

Pure Merz sbotta sul green: «Adesso basta»
Friedrich Merz (Ansa)
Il cancelliere tedesco striglia l’Europarlamento: «Errore fatale mantenere la norma sulla due diligence. Inaccettabile ignorare la competitività». Meloni vede Ursula per chiedere sostegno all’auto. E i leader europei premono per spostare gli obiettivi al 2040.
Subscribe
ue green

Diritto di veto in discussione all’Onu. Mattarella: «Cambiare governance»

Diritto di veto in discussione all’Onu. Mattarella: «Cambiare governance»
Sergio Mattarella (Ansa)

Nel dibattito sulla riforma dell’Onu e del diritto di veto, il presidente della Repubblica invita a rinnovare i meccanismi di governance per restituire credibilità all’organizzazione. Anche Meloni chiede cambiamenti, ma in chiave pragmatica e rispettosa della sovranità degli Stati.

Subscribe
onu
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy