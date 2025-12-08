2025-12-08
K.I.S.S. | Ma quale innovazione
Un esperimento di 142 anni fa ci fa riflettere su quanto l’aviazione avesse già tentato la via dell’elettrificazione. E con buoni risultati…
Tra realtà e ipotesi fantasiosa, l’impresa aerea tra le più folli degli ultimi 50 anni dimostrò una cosa: la difesa dell’Unione Sovietica non era così potente e organizzata come molti pensavano.
Una capsula, un pallone e una missione: sopravvivere provando tuta e sistema di respirazione. Ecco la storia del tenente Demi.
Un volo breve, un dirottatore Naif e un mistero ancora irrisolto. Ecco la storia del terrorista a bordo di Northwest 305.
Questa puntata di KISS è dedicata agli errori di progettazione, quelli che accadono quando gli ingegneri si dimenticano di pensare a chi dovrà usare le loro invenzioni.