2025-10-24
Dietro lo scandalo scommesse nell’Nba un’inchiesta legata alla mafia italo-americana
Terry Rozier (Getty Images)
L’operazione Royal Flush dell’Fbi coinvolge due nomi eccellenti: la guardia dei Miami Heat Terry Rozier e il coach dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups, accusati di frode e riciclaggio in un vasto giro di scommesse truccate e poker illegale gestito dalle storiche famiglie mafiose.
Uno scandalo da film, ma senza eroi. Giovedì l'Fbi ha arrestato due nomi pesanti dell'Nba – Terry Rozier, guardia dei Miami Heat, e Chauncey Billups, allenatore dei Portland Trail Blazers – nell'ambito di un'inchiesta federale che intreccia basket, gioco d'azzardo e mafia italo-americana. L'indagine, battezzata Royal Flush, ha portato all'arresto di oltre 30 persone e ha svelato un sistema di scommesse truccate e partite di poker manipolate in undici Stati americani, con la regia delle storiche famiglie Bonanno, Gambino, Lucchese e Genovese.Rozier, dieci anni di carriera e un patrimonio da 160 milioni di dollari, è accusato di aver usato informazioni riservate per scommettere sulle partite, comprese alcune in cui era in campo. Secondo gli investigatori, avrebbe comunicato ai complici notizie su infortuni o uscite anticipate di giocatori, permettendo vincite da centinaia di migliaia di dollari. In una di quelle gare, nel marzo 2023, quando indossava la casacca dei Charlotte Hornets, le puntate sospette avevano già fatto scattare un'indagine interna della Lega, poi archiviata. Ora l'ombra è diventata un'accusa formale: associazione a delinquere per frode e riciclaggio.Billups, ex campione Nba e oggi coach, è invece indagato per aver preso parte a un giro di poker truccato. Un circuito clandestino gestito come un casinò parallelo, con mazzi «intelligenti» capaci di leggere le carte, telecamere nascoste e vincite pilotate. Le famiglie mafiose, secondo la procura, riscuotevano percentuali e usavano metodi di intimidazione «classici» per recuperare i debiti.«È lo scandalo dell'insider trading dell'Nba», ha detto l'agente dell'Fbi Ricky Patel. «Una rete che ricorda un film di Hollywood». Ma non c'è fiction, solo realtà: quattro anni di indagini, milioni di dollari truffati, un sistema criminale che mescolava sport d'élite e Cosa Nostra, come non si vedeva dai tempi dei casinò clandestini di Manhattan.Il procuratore Joseph Nocella Jr., che ha annunciato l'operazione, ha parlato di «una delle più vaste reti di scommesse illegali mai smantellate negli Stati Uniti». Secondo l'Fbi, il giro avrebbe movimentato almeno 7 milioni di dollari in vincite illecite, distribuite tra prestanome e intermediari in vari Stati.Il colpo arriva nel momento più delicato per la lega di basket: la stagione è appena iniziata e la Nba sta negoziando i nuovi diritti televisivi da 76 miliardi di dollari. «Prendiamo queste accuse con la massima serietà», ha dichiarato la Lega, annunciando la sospensione immediata dei due coinvolti.Il caso scuote anche il nuovo volto del gioco d'azzardo americano. Legalizzate solo nel 2018, le scommesse sportive sono diventate un colosso da 500 miliardi di dollari. Ma sotto la superficie del business legale, Royal Flush ha svelato un lato oscuro fatto di insider, criminalità organizzata e partite vendute. E se l'Nba ora teme per la sua credibilità, a New York qualcuno sorride: le vecchie famiglie, quelle che contavano ai tempi di Lucky Luciano, sono tornate a far sentire la loro voce. Sul tavolo, ancora una volta, gira una scala reale truccata.
Protagonista di questo numero è l’atteso Salone della Giustizia di Roma, presieduto da Francesco Arcieri, ideatore e promotore di un evento che, negli anni, si è imposto come crocevia del mondo giuridico, istituzionale e accademico.
Arcieri rinnova la missione del Salone: unire magistratura, avvocatura, politica, università e cittadini in un confronto trasparente e costruttivo, capace di far uscire la giustizia dal linguaggio tecnico per restituirla alla società. L’edizione di quest’anno affronta i temi cruciali del nostro tempo — diritti, sicurezza, innovazione, etica pubblica — ma su tutti domina la grande sfida: la riforma della giustizia.
Sul piano istituzionale spicca la voce di Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, che individua nella riforma Nordio una battaglia di civiltà. Separare le carriere di giudici e pubblici ministeri, riformare il Consiglio superiore della magistratura, rafforzare la terzietà del giudice: per Balboni sono passaggi essenziali per restituire equilibrio, fiducia e autorevolezza all’intero sistema giudiziario.
Accanto a lui l’intervento di Cesare Parodi dell’Associazione nazionale magistrati, che esprime con chiarezza la posizione contraria dell’Anm: la riforma, sostiene Parodi, rischia di indebolire la coesione interna della magistratura e di alterare l’equilibrio tra accusa e difesa. Un dialogo serrato ma costruttivo, che la testata propone come simbolo di pluralismo e maturità democratica. La prima pagina di Giustizia è dedicata inoltre alla lotta contro la violenza di genere, con l’autorevole contributo dell’avvocato Giulia Buongiorno, figura di riferimento nazionale nella difesa delle donne e nella promozione di politiche concrete contro ogni forma di abuso. Buongiorno denuncia l’urgenza di una risposta integrata — legislativa, educativa e culturale — capace di affrontare il fenomeno non solo come emergenza sociale ma come questione di civiltà. Segue la sezione Prìncipi del Foro, dedicata a riconosciuti maestri del diritto: Pietro Ichino, Franco Toffoletto, Salvatore Trifirò, Ugo Ruffolo e Nicola Mazzacuva affrontano i nodi centrali della giustizia del lavoro, dell’impresa e della professione forense. Ichino analizza il rapporto tra flessibilità e tutela; Toffoletto riflette sul nuovo equilibrio tra lavoro e nuove tecnologie; Trifirò richiama la responsabilità morale del giurista; Ruffolo e Mazzacuva parlano rispettivamente di deontologia nell’era digitale e dell’emergenza carceri. Ampio spazio, infine, ai processi mediatici, un terreno molto delicato e controverso della giustizia contemporanea. L’avvocato Nicodemo Gentile apre con una riflessione sui femminicidi invisibili, storie di dolore taciuto che svelano il volto sommerso della cronaca. Liborio Cataliotti, protagonista della difesa di Wanna Marchi e Stefania Nobile, racconta invece l’esperienza diretta di un processo trasformato in spettacolo mediatico. Chiudono la sezione l’avvocato Barbara Iannuccelli, parte civile nel processo per l’omicidio di Saman, che riflette sulla difficoltà di tutelare la dignità della vittima quando il clamore dei media rischia di sovrastare la verità e Cristina Rossello che pone l’attenzione sulla privacy di chi viene assistito.
Voci da angolature diverse, un unico tema: il fragile equilibrio tra giustizia e comunicazione. Ma i contributi di questo numero non si esauriscono qui. Giustizia ospita analisi, interviste, riflessioni e testimonianze che spaziano dal diritto penale all’etica pubblica, dalla cyber sicurezza alla devianza e criminalità giovanile. Ogni pagina di Giustizia aggiunge una tessera a un mosaico complessivo e vivo, dove il sapere incontra l’esperienza e la passione civile si traduce in parola scritta.
Per scaricare il numero di «Giustizia» basta cliccare sul link qui sotto.
Giustizia - Ottobre 2025.pdf
