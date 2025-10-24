Carlo Tarallo
2025-10-24

Pure Merz sbotta sul green: «Adesso basta»

Pure Merz sbotta sul green: «Adesso basta»
Friedrich Merz (Ansa)
Il cancelliere tedesco striglia l’Europarlamento: «Errore fatale mantenere la norma sulla due diligence. Inaccettabile ignorare la competitività». Meloni vede Ursula per chiedere sostegno all’auto. E i leader europei premono per spostare gli obiettivi al 2040.
Subscribe
ue green
Badge
Golfarelli EDITORE
I periodici dall'anima liberale

«Giustizia»: La voce chiara e forte di chi si sta mettendo in gioco per un sistema giudiziario migliore e più giusto

True
«Giustizia»: La voce chiara e forte di chi si sta mettendo in gioco per un sistema giudiziario migliore e più giusto

Giustizia affronta il dibattito sulle grandi trasformazioni del diritto, della società e delle istituzioni. Un progetto editoriale che sceglie l’analisi al posto del clamore e il dialogo come metodo.

Perché la giustizia non è solo materia giuridica, ma coscienza civile: è la misura della democrazia e la bussola che orienta il Paese.

Continua a leggereRiduci
giustizia

Dietro lo scandalo scommesse nell’Nba un’inchiesta legata alla mafia italo-americana

True
Dietro lo scandalo scommesse nell’Nba un’inchiesta legata alla mafia italo-americana
Terry Rozier (Getty Images)
L’operazione Royal Flush dell’Fbi coinvolge due nomi eccellenti: la guardia dei Miami Heat Terry Rozier e il coach dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups, accusati di frode e riciclaggio in un vasto giro di scommesse truccate e poker illegale gestito dalle storiche famiglie mafiose.
Subscribe
scandalo scommesse nba

Diritto di veto in discussione all’Onu. Mattarella: «Cambiare governance»

Diritto di veto in discussione all’Onu. Mattarella: «Cambiare governance»
Sergio Mattarella (Ansa)

Nel dibattito sulla riforma dell’Onu e del diritto di veto, il presidente della Repubblica invita a rinnovare i meccanismi di governance per restituire credibilità all’organizzazione. Anche Meloni chiede cambiamenti, ma in chiave pragmatica e rispettosa della sovranità degli Stati.

Subscribe
onu

Fermare l’ultima eurotrappola è una questione di democrazia

Fermare l’ultima eurotrappola è una questione di democrazia
(Ansa)
L’idea di introdurre il voto a maggioranza nell’Unione mina i diritti incomprimibili dei Paesi membri. Il «no» pronunciato in Aula dal presidente del Consiglio è pesante tanto quanto quello contro il Mes.
Subscribe
europa voto
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy