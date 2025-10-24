Pure Merz sbotta sul green: «Adesso basta»

2025-10-24
Il cancelliere tedesco striglia l’Europarlamento: «Errore fatale mantenere la norma sulla due diligence. Inaccettabile ignorare la competitività». Meloni vede Ursula per chiedere sostegno all’auto. E i leader europei premono per spostare gli obiettivi al 2040.Le geometrie variabili sono una costante delle dinamiche politiche nazionali e internazionali: soprattutto in Europa, le alleanze si costruiscono e si disfano intorno a temi ben determinati. Capita così che tra Roma e Berlino ci sia una convergenza di vedute sul Green deal e sulle direttive più controproducenti che l’ideologia di sinistra partorisce e mette in campo. Ieri a Bruxelles, in occasione del Consiglio europeo, il premier, Giorgia Meloni, fa sapere Palazzo Chigi, ha incontrato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Al centro del colloquio le priorità italiane, a partire da competitività, transizione climatica e semplificazione. La Meloni ha inoltre ribadito la necessità di urgenti provvedimenti a sostegno del settore automobilistico e delle industrie ad alto consumo energetico, in particolare sul fronte della riduzione dei prezzi dell’elettricità. Cosa pensi la Meloni del furore ideologico green è ben noto: è il modo più veloce di mettere in ginocchio le imprese europee, costringendole ad autoflagellarsi con normative stringenti e in qualche caso deliranti, danneggiandone in maniera irreparabile la competitività sui mercati internazionali. Dicevamo di Berlino: ieri il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha lanciato un allarme, utilizzando parole forti, in relazione alla bocciatura di due giorni fa, da parte del Parlamento europeo, di un pacchetto omnibus che contiene anche la semplificazione della direttiva Csddd sugli obblighi di due diligence. Le parole impronunciabili nascondono sempre trabocchetti: noi della Verità abbiamo denunciato già tempo fa che questa direttiva, che dovrebbe entrare in vigore nel 2026, rappresenta il colpo di grazia per le imprese europee. Essa infatti, emanazione degli Accordi di Parigi prima e del Green deal europeo, utilizza strumentalmente un principio nobile per affossare le grandi aziende, obbligandole a un lavoro di identificazione e prevenzione rispetto agli impatti negativi sui diritti umani, ad esempio lo sfruttamento del lavoro minorile, e sull’ambiente nelle proprie attività e lungo l’intera catena di fornitura. Principio nobile lo ripetiamo, ma applicato in maniera che definire maldestra è un eufemismo: come possono le aziende europee verificare se un fornitore di una località sperduta di un Paese asiatico o africano rispetta tutte le norme sul lavoro e sull’ambiente quando produce un componente di un loro prodotto? Si tratta di una direttiva la cui applicazione non è difficile ma sostanzialmente impossibile, che quindi vanifica anche l’obiettivo che si prefigge. Una follia che rischia di scompaginare il mercato globale: come abbiamo scritto, i ministri dell’Energia di Stati Uniti e Qatar, Chris Wright e Sherida Al-Kaabi, hanno scritto una lettera all’Europa attraverso la quale avvertono Bruxelles: se si va avanti su questa strada, si complicano gli affari con noi. Il rischio è che Usa e Qatar ci chiudano i rubinetti del gas, ma a quanto pare il Parlamento europeo se ne frega altamente di questo scenario e, per una serie di agguati incrociati tra socialisti, ha bocciato il provvedimento che prevedeva un’attenuazione e una semplificazione di questa direttiva. Merz è andato su tutte le furie: ieri ha sottolineato che la decisione dell’Europarlamento di non procedere almeno per il momento con la riforma della direttiva «è inaccettabile. È un errore fatale e deve essere corretto. Ora dobbiamo discutere di nuovo con i gruppi politici del Parlamento su come procedere», ha aggiunto Merz, «ma le cose non possono rimanere così. Ho appena appreso che una grande azienda tedesca con una filiale in Belgio ha annunciato il taglio di 600 posti di lavoro». I parlamentari europei torneranno a esprimersi su questo argomento nella plenaria del 13 novembre prossimo.In serata, il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha fatto orecchie da mercante, ribadendo «l’impegno nei confronti dell’Accordo di Parigi. Garantire che funzioni per le persone, protegga il nostro pianeta e promuova la nostra prosperità». E in effetti le conclusioni del Consiglio europeo sono chiarissime: il Green deal va profondamente rivisto. «Il Consiglio europeo», si legge nelle conclusioni sulla competitività e transizione, «accoglie con favore l’intenzione della Commissione di portare avanti la revisione prevista dal regolamento sui livelli di emissioni di CO2 per autovetture e furgoni, che prevede lo stop nel 2035 alle vendita di nuovi veicoli a benzina e diesel, e chiedono «la rapida presentazione della proposta tenendo conto della neutralità tecnologica». «Il Consiglio europeo», recitano ancora le conclusioni, «sottolinea che occorre prestare particolare attenzione alle industrie tradizionali, in particolare all’industria automobilistica, navale e aeronautica, nonché alle industrie ad alta intensità energetica, come l’acciaio e i metalli, la chimica, il cemento, il vetro e la ceramica, la cellulosa e la carta, affinché rimangano resilienti e competitive in un mercato globale e in un contesto geopolitico difficile. Sono inoltre necessari ulteriori sforzi per rafforzare l’innovazione e il vantaggio competitivo dell’Unione nelle tecnologie pulite e digitali, nonché nell’innovazione all’avanguardia».
«Giustizia»: La voce chiara e forte di chi si sta mettendo in gioco per un sistema giudiziario migliore e più giusto
Giustizia affronta il dibattito sulle grandi trasformazioni del diritto, della società e delle istituzioni. Un progetto editoriale che sceglie l’analisi al posto del clamore e il dialogo come metodo.
Perché la giustizia non è solo materia giuridica, ma coscienza civile: è la misura della democrazia e la bussola che orienta il Paese.
Protagonista di questo numero è l’atteso Salone della Giustizia di Roma, presieduto da Francesco Arcieri, ideatore e promotore di un evento che, negli anni, si è imposto come crocevia del mondo giuridico, istituzionale e accademico.
Arcieri rinnova la missione del Salone: unire magistratura, avvocatura, politica, università e cittadini in un confronto trasparente e costruttivo, capace di far uscire la giustizia dal linguaggio tecnico per restituirla alla società. L’edizione di quest’anno affronta i temi cruciali del nostro tempo — diritti, sicurezza, innovazione, etica pubblica — ma su tutti domina la grande sfida: la riforma della giustizia.
Sul piano istituzionale spicca la voce di Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, che individua nella riforma Nordio una battaglia di civiltà. Separare le carriere di giudici e pubblici ministeri, riformare il Consiglio superiore della magistratura, rafforzare la terzietà del giudice: per Balboni sono passaggi essenziali per restituire equilibrio, fiducia e autorevolezza all’intero sistema giudiziario.
Accanto a lui l’intervento di Cesare Parodi dell’Associazione nazionale magistrati, che esprime con chiarezza la posizione contraria dell’Anm: la riforma, sostiene Parodi, rischia di indebolire la coesione interna della magistratura e di alterare l’equilibrio tra accusa e difesa. Un dialogo serrato ma costruttivo, che la testata propone come simbolo di pluralismo e maturità democratica. La prima pagina di Giustizia è dedicata inoltre alla lotta contro la violenza di genere, con l’autorevole contributo dell’avvocato Giulia Buongiorno, figura di riferimento nazionale nella difesa delle donne e nella promozione di politiche concrete contro ogni forma di abuso. Buongiorno denuncia l’urgenza di una risposta integrata — legislativa, educativa e culturale — capace di affrontare il fenomeno non solo come emergenza sociale ma come questione di civiltà. Segue la sezione Prìncipi del Foro, dedicata a riconosciuti maestri del diritto: Pietro Ichino, Franco Toffoletto, Salvatore Trifirò, Ugo Ruffolo e Nicola Mazzacuva affrontano i nodi centrali della giustizia del lavoro, dell’impresa e della professione forense. Ichino analizza il rapporto tra flessibilità e tutela; Toffoletto riflette sul nuovo equilibrio tra lavoro e nuove tecnologie; Trifirò richiama la responsabilità morale del giurista; Ruffolo e Mazzacuva parlano rispettivamente di deontologia nell’era digitale e dell’emergenza carceri. Ampio spazio, infine, ai processi mediatici, un terreno molto delicato e controverso della giustizia contemporanea. L’avvocato Nicodemo Gentile apre con una riflessione sui femminicidi invisibili, storie di dolore taciuto che svelano il volto sommerso della cronaca. Liborio Cataliotti, protagonista della difesa di Wanna Marchi e Stefania Nobile, racconta invece l’esperienza diretta di un processo trasformato in spettacolo mediatico. Chiudono la sezione l’avvocato Barbara Iannuccelli, parte civile nel processo per l’omicidio di Saman, che riflette sulla difficoltà di tutelare la dignità della vittima quando il clamore dei media rischia di sovrastare la verità e Cristina Rossello che pone l’attenzione sulla privacy di chi viene assistito.
Voci da angolature diverse, un unico tema: il fragile equilibrio tra giustizia e comunicazione. Ma i contributi di questo numero non si esauriscono qui. Giustizia ospita analisi, interviste, riflessioni e testimonianze che spaziano dal diritto penale all’etica pubblica, dalla cyber sicurezza alla devianza e criminalità giovanile. Ogni pagina di Giustizia aggiunge una tessera a un mosaico complessivo e vivo, dove il sapere incontra l’esperienza e la passione civile si traduce in parola scritta.
Per scaricare il numero di «Giustizia» basta cliccare sul link qui sotto.
Dietro lo scandalo scommesse nell’Nba un’inchiesta legata alla mafia italo-americana
True
Terry Rozier (Getty Images)
L’operazione Royal Flush dell’Fbi coinvolge due nomi eccellenti: la guardia dei Miami Heat Terry Rozier e il coach dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups, accusati di frode e riciclaggio in un vasto giro di scommesse truccate e poker illegale gestito dalle storiche famiglie mafiose.
Sergio Mattarella (Ansa)
Nel dibattito sulla riforma dell’Onu e del diritto di veto, il presidente della Repubblica invita a rinnovare i meccanismi di governance per restituire credibilità all’organizzazione. Anche Meloni chiede cambiamenti, ma in chiave pragmatica e rispettosa della sovranità degli Stati.
(Ansa)
L’idea di introdurre il voto a maggioranza nell’Unione mina i diritti incomprimibili dei Paesi membri. Il «no» pronunciato in Aula dal presidente del Consiglio è pesante tanto quanto quello contro il Mes.