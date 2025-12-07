{{ subpage.title }}

Paolo Di Carlo
2025-12-07

Lombardia, pronti più investimenti con le Zis

Guido Guidesi (Imagoeconomica)
Nascono le Zone di innovazione e sviluppo per la crescita territoriale, che prevedono collaborazione tra imprese, università ed enti pubblici a sostegno della competitività locale. Il percorso si struttura in due fasi differenziate. Coinvolte tutte le province.

Regione Lombardia introduce le Zone di innovazione e sviluppo, dette Zis, un nuovo strumento con cui l’amministrazione punta a rafforzare gli ecosistemi economici locali favorendo la collaborazione strutturata tra imprese, università, enti pubblici e realtà sociali. L’obiettivo è quello di rendere la Lombardia un territorio sempre più competitivo e riconoscibile su scala internazionale, creando spazi in cui innovazione, ricerca e sviluppo possano tradursi in crescita economica stabile. Il modello, sperimentato per la prima volta da una Regione italiana, prevede un percorso strutturato in due fasi: manifestazione di interesse e definizione del Piano strategico definitivo.

Monte Rosa in pista. Al via la stagione con un comprensorio di fresche novità

Monterosa ski
Freeride, sci alpinismo da urlo, una nuova pista da slittino e baby snow park appena rinnovato. In più, sconti e voucher.

Se chi ben comincia è a metà dell’opera, allora si apre una stagione con i fiocchi ai piedi del Monte Rosa. L’inverno debutta tra le valli e le vette di Ayas, Gressoney e Alagna, portando in pista una «montagna» di novità, esperienze e tecnologie di ultima generazione.

Alla Scala trionfa il nero (e qualche sfumatura): la Prima tra glamour, assenze e record d’incassi

content.jwplatform.com
Dal foyer della Prima domina il nero scelto da vip e istituzioni. Tra abiti couture, la presenza di Pierfrancesco Favino, Mahmood, Achille Lauro e Barbara Berlusconi - appena nominata nel cda - spiccano le assenze ufficiali. Record d’incassi per Šostakovič.
Svolta in America. «Stop ai vaccini contro l’epatite B a tutti i neonati»

Kennedy Jr (Ansa)
Verranno inoculati solo i bambini le cui madri sono già positive. Gli altri aspetteranno due mesi e i consigli dei medici.

Il Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione (Acip) dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) ha messo fine alla raccomandazione che da oltre tre decenni prevedeva negli Stati Uniti la somministrazione a tutti i neonati del vaccino contro l’epatite B, entro ventiquattr’ore dalla loro venuta al mondo. La revisione del calendario vaccinale è passata con 8 voti a favore e 3 contrari, dopo la riunione di Atlanta ripresa per la prima volta da telecamere televisive.

Accordi bilaterali e non asimmetrici. Così l’Italia può correre verso Est

Giorgia Meloni (Imagoeconomica)
La «dottrina Trump» non ci ostacola: priorità all’Africa ma pure a Giappone e India.

Strategia di geopolitica economica dal punto di vista dell’interesse nazionale italiano. Non si tratta di sovranismo chiuso, ma di tutela realistica della ricchezza nazionale corrente e prospettica che è dovere di un governo democratico con modello liberale mantenerla. L’impoverimento, infatti, è un precursore di domanda popolare di regimi autoritari o peronisti o socialisti oppure dissipativi. Per evitare l’impoverimento stesso, va fatta chiarezza sugli obiettivi esterni ed interni della strategia italiana.

