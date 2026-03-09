{{ subpage.title }}

Gemma Gaetani
2026-03-09

Lo «spezzafame» diventato icona. Il tramezzino compie cent’anni

(IStock)
È la versione italiana del sandwich, ma tra i suoi antenati ci sarebbe l’ebraico «korech». Nel nostro Paese, Venezia e Torino se ne contendono i natali. E ogni città ha la sua ricetta tipica, dal baccalà alla cicoria.
Jerry Calà: «Soltanto qui in Italia la parola “comico” è un po’ dispregiativa»

Jerry Calà (Getty Images)
L’attore: «I ragazzi che scoprono i miei film mi chiedono se non avevo paura a dire battute che adesso non si possono più fare».

Marco Ferreri, il più enigmatico regista italiano, soffriva d’insonnia. Trascorreva varie notti a vedere i film con Jerry Calà. In un’intervista tv antecedente al 1993 osservò: «Calà mi piace». Infatti, colui che consacrò Ugo Tognazzi, Ornella Muti, Gérard Depardieu, volle proprio il Gatto emerso nel 1977 a Non stop, come protagonista di Diario di un vizio. Tuttavia, l’apice della «libidine» per l’attore siciliano, classe 1951, trasferitosi prima a Milano e poi, dopo la prima media, definitivamente a Verona, si verificò al Festival del cinema di Berlino.

VOTAntonio | Sul caro benzina vanno tassati gli sciacalli

Aumenta il petrolio e il costo dei carburanti schizza alle stelle. È una speculazione clamorosa. Adesso tocca alle bollette.

Quanti abusi nel nome dell’antifascismo

(Ansa)
A scendere in piazza in difesa di Khamenei sono quelli che si indignano se in Italia vedono salutare col braccio teso a una cerimonia. E se un attivista di destra, negli Usa o in Francia, viene ammazzato, c’è sempre qualcuno che proverà a giustificare la violenza.
«I cattolici di sinistra hanno perso la battaglia culturale»

paolo sorbi
Manifestazione studentesca nel 1968. Nel riquadro, Paolo Sorbi (Getty Images)
Il sociologo Paolo Sorbi, ex sessantottino, oggi pro life: «Perfino i comunisti furono più ricettivi davanti alla lezione di Wojtyla e Ratzinger. Il Pd ormai è diventato un partito radicale».
