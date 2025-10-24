Maria Vittoria Galassi
2025-10-24

Nuovi veti anti Mosca dall’Unione, che ora spinge sugli asset russi

Nuovi veti anti Mosca dall’Unione, che ora spinge sugli asset russi
Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa (Ansa)
Sganciato il 19° pacchetto, focalizzato sul Gnl. La replica: «Autodistruttivo». Sui beni il Belgio chiede chiarezza.
Subscribe
sanzioni ue russia

La Salis martella ancora sui genovesi. Dopo l’Imu alza il costo dei trasporti

La Salis martella ancora sui genovesi. Dopo l’Imu alza il costo dei trasporti
Silvia Salis (Imagoeconomica)
Rincari del 20% per evitare la bancarotta alla municipalizzata. Ma il nuovo totem della sinistra diceva: «Non toccherò i servizi».
Subscribe
silvia salis

Cisgiordania, Vance ferma l’annessione

Cisgiordania, Vance ferma l’annessione
Il vicepresidente americano J.D. Vance durante la visita al Santo Sepolcro di Gerusalemme (Getty Images)
Il vicepresidente Usa: «Quella mozione è stato uno stupido stratagemma». E Netanyahu rilancia: «Proposta dell’opposizione». Rubio atterra a Tel Aviv per verificare l’attuazione del piano di pace mentre Trump pensa di allargare gli Accordi di Abramo.
Subscribe
vance cisgiordania

Nasce il colosso dei satelliti Ue, ma ora c’è da capire chi comanda

Nasce il colosso dei satelliti Ue, ma ora c’è da capire chi comanda
Roberto Cingolani, ad di Leonardo (Getty Images)
Leonardo, Thales e Airbus lanciano la sfida a Musk. Starlink però è lontana anni luce.
Subscribe
satelliti ue

Il Consiglio europeo non bada a spese: 1 miliardo per la sede. Tanto paghiamo noi

Il Consiglio europeo non bada a spese: 1 miliardo per la sede. Tanto paghiamo noi
Palazzo Justus Lipsius a Bruxelles, sede del Consiglio europeo (Ansa)
I burocrati dell’Unione pianificano la ricostruzione del palazzo Lipsius. Per rispettare le norme energetiche scritte da loro.
Subscribe
consiglio ue
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy