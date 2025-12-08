True Carlo Cambi «Su Bologna Biffi aveva capito che saremmo finiti a Lepore» Davide Rondoni (Imagoeconomica)

Davide Rondoni, poeta a capo del comitato per le celebrazioni di San Francesco, commenta la crisi del capoluogo: «La città è stanca, le ideologie ottundono. Il sindaco è l’effetto, non la causa».Romagnolo schiettissimo che però ha percorso via San Vitale all’inverso e si è fermato a Bologna. Si dice che la Romagna inizia proprio da via San Vitale, con le due torri di schiena, quando se si chiede da bere offrono il vino al posto dell’acqua. Davide Rondoni è così: è una sferzata gentile d’intelletto che al tempo stesso nutre, disseta, ma stimola. Ci si potrebbe fermare a fare una mano di marafone - il tresette con la briscola che si gioca in tutta la Romagna - mentre si compulsa il Cantico delle creature con questo poeta, linguista, che ha scritto e tradotto per il teatro, che ha fatto dell’arte un impegno totale: dal museo di fotografia contemporanea al centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna (dove ha studiato con un grande maestro come Ezio Raimondi), Rondoni ha esplorato tutte le possibili declinazioni della creatività.È stato nominato dal governo presidente del Comitato per le celebrazioni in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, il patrono d’Italia. Ma nelle ultime settimane è tornato a «solcare» la cronaca politica per una polemica con il sindaco di Bologna Matteo Lepore. Intervenendo a Quarta Repubblica, la trasmissione condotta da Nicola Porro su Rete 4, il poeta, commentando gli scontri tra pro Pal e polizia prima, durante e dopo la partita di basket tra Virtus e Maccabi Tel Aviv, ha notato: «C’è una collusione tra il Comune e un certo potere politico con delle frange estremiste. Continuare a dire che anche lo sport è un’operazione di guerra non è evidentemente un’operazione di pace, è fomentare lo scontro e questo un sindaco, che sia Lepore o qualcun altro, non deve farlo». Con Rondoni però è inevitabile alzare il livello, quindi sì ad uno sguardo sulla «tristezza» di Bologna, ma luce accesa su San Francesco.Partiamo da San Francesco: lei è presidente del Comitato per l’ottavo centenario. In che direzione si muovono e come si articolano le celebrazioni?«Con il Comitato abbiamo promosso iniziative che resteranno nel tempo e patrocinato e “sommosso” un serie di eventi che danno il senso di quella “esplosione di vita” che da secoli viene dal Santo e poeta di Assisi. Nel sito ufficiale se ne dà conto e chiunque può consultarlo (sanfrancesco800.cultura.gov.it, ndr), dalle statue nuove in dieci città italiane al campo da calcio per ragazzi meno fortunati in Egitto, dalla imponente opera di digitalizzazione della Biblioteca del Sacro Convento e delle nuove fonti, fino all’avvio di un’opera di armonizzazione delle proposte del Cammino di san Francesco. Ma davvero siamo felicemente travolti, tra intitolazioni di ponti, come a Roma, di istituti penali minorili, la nascita della Scuola dei Giullari a Rieti, iniziative in diverse università come Iulm, Urbino, Catania... E poi opere teatrali, musicali, audiovisive, ripristino della cella del Santo a Trastevere, nonché da oltre 50 iniziative in giro per il mondo... E nostra è stata l’idea di riprendere la Festa nazionale del Patrono il 4 ottobre. Nel 2026 cade di domenica, festa nella festa, e dal 2027 avrà corso grazie al voto unanime con cui il Parlamento ha accolto la proposta che lanciai lo scorso anno da Assisi». Facciamo un gioco: se Francesco vedesse la nostra contemporaneità vivrebbe questo tempo come una delle sue stimmate o come una frontiera di nuova evangelizzazione?«Come un tempo dove vivere lietamente la sua fede, la sua amante povertà e la sua amicizia coi suoi bro, coi suoi frati».Lei è cattolico: sente un cambiamento nella proposizione della Chiesa con l’avvento di Leone XIV?«Io sono un cattolico anarchico di rito romagnolo. Siamo anticlericali, ma il Papa ci sta simpatico. Leone mi pare uno lieto, in senso francescano, e abissale in senso agostiniano».Viviamo, ci dicono i governanti europei, un tempo di guerra, il che alimenta da una parte egoismi e paure e dall’altra l’ipocrisia dei pacifinti. Visto con gli occhi del credente e con l’animo del poeta questo tempo com’è? Disorientato, depresso, disperato?«È un tempo come tutti, pieno di dolore e di cose magnifiche. Un tempo in cui può esser bello riscoprire la bellezza di essere “creature”, la bellezza che sconfigge ansia e disperazione». Un aspetto della predicazione francescana che viene molto tirato per il saio, se mi passa l’espressione, è il suo incontro con l’islam. Lei come giudica quel tempo? E oggi l’incontro con l’islam non è foriero di una distorsione politica, di una sorta di abdicazione alla nostra identità per convenienza?«Francesco va dal Sultano per provare a convertirlo, ad annunciare il Vangelo. Il capo islamico che ha nella sua tradizione i monaci ascolta il monaco dei cristiani. Noi siamo una terra di incontro tra oriente islamico e occidente cattolico, cioè di tradizioni dove esiste la figura del monaco che ricorda a tutti che il mondo è di Dio. Certo, ogni guerra usa anche la religione per i propri fini di potere. Ma noi dobbiamo essere una terra ponte, per cuori che desiderano la pace. L’identità si afferma con la letizia, la ragionevolezza».Ha avuto una polemica robusta col sindaco di Bologna Matteo Lepore per le «devastazioni» pro Pal. Lei ha parlato di collusione con gli sfascisti. Ne è ancora convinto? Da questo dipendono altre considerazioni: c’è un antisemitismo di ritorno? Bologna, che era città di gioia e intelletto, si è davvero intristita ed è specchio di questo tempo?«Bologna da un pezzo vive una stanca stagione che il cardinal Giacomo Biffi indicò come “sazia e disperata”. E che già Pier Paolo Pasolini indicava come mancanza del senso di alterità, cioè tendente alla omologazione. Lepore non è una causa, ma uno dei piccoli e poco originali effetti. Le ideologie ottundono. Che ci siano rischi di antisemitismo, come di altri anti qualcosa usati per affermare visioni ideologiche, violente e non pacifiche non è una novità. Io sono a favore di Bologna, perché grazie alla sua storia millenaria è una bella città dove sono nati o han vissuto Guinizzelli, Reni, la Sirani, Marconi, Morandi e l’amico Lucio Dalla, e dove ci sono un sacco di magnifiche persone. E dico, anche da tifoso, pur essendo romagnolo, viva Bologna! Poi spero che dopo cinquant’anni cambi il governo decadente della città. Se poi i bolognesi vogliono tenerselo, viva la democrazia, e si tengano una città sempre meno interessante...».Che ne pensa del luogocomunismo dilagante, del rendere tutto rivendicazione, del trasformare i desideri in diritti e avere la pretesa che poi diventino diritto? Questo sia di fronte alla legge sul consenso ai rapporti sessuali, sia all’utero in affitto, all’eutanasia. Insomma non c’è una devalorizzazione del mistero, della complessità e della fatica lieta della vita?«C’è una scontentezza di fondo che attanaglia il vivere di molti e che dunque muove alla rivendicazione anche al di là del rispetto di un principio di realtà. E questo provoca più scontentezza, che nessuna proliferazione di presunti diritti può cambiare in gioia. Semmai si cade preda di paradossi continui, di burocrazie e di ridicole e pericolose polizie del pensiero e del linguaggio». Una domanda estratta dalla cronaca: avrà seguito la vicenda della famiglia nel bosco. Le chiedo non solo cosa pensa di questo comunque dividersi in schieramenti senza affrontare le questioni, ma uno dei punti caldi è l’istruzione dei bambini. Ecco, come sta messa la scuola?«Non ho elementi per valutare il profilo giuridico della cosa. Se non altro la vicenda muove molte domande su cosa significa educare dei figli e dei giovani. La scuola italiana va riformata radicalmente o è meglio chiuderla. E la riforma sta nell’abbandonare il paradigma enciclopedico e statalista a favore di una vera scuola dei talenti. Ci vuole coraggio, ma la situazione dei giovani che sono meravigliosi e frustrati in questo Paese merita tale coraggio. Su questo, come ho detto alla premier, valuterò - per quel che vale il mio modestissimo parere - la classe politica al governo».Ultima ma gigantesca domanda: c’è ancora poesia nel nostro vivere? E quanto bisogno abbiamo di poesia e quanto spazio ha la poesia?«Vivere è scoprire continuamente la poesia che c’è nella vita e nel suo mistero. Tutto il resto è noia».