True Carlo Cambi Macron ora copia Trump: «Dazi alla Cina» Emmanuel Macron (Ansa)

Musk cancella l’account della Commissione: «È il quarto Reich». Il Cremlino: «Visione degli Usa coerente con la nostra». Parte la retorica a reti unificate a difesa di Bruxelles. Ma il leader francese fa come Donald.Paolo Gentiloni, già commissario all’Economia sotto tutela di Valdis Dombrovskis in Europa e già presidente del Consiglio - si sfoga, il giorno dopo la dichiarazione di dannosa inutilità che mister Tesla ha riservato all’Ue (che a suo giudizio andrebbe abolita), con la Stampa. Il clima a dire la verità è frizzante. Ieri c’è stato un botta e risposta Musk-Bruxelles sul filo del chi è più democratico. Come noto, la Commissione europea ha multato X, il social di Elon Musk, per 120 milioni di euro per violazioni delle norme digitali europee, e il signor X ha risposto cancellando l’account pubblicitario della Commissione. Con un’accusa per nulla leggera: «Avete pubblicato un link ingannevole». Rispondono da Bruxelles: «Noi? Noi siamo correttissimi». Parola di Kaja Kallas, che stempera: «Vediamo a volte le cose diversamente, ma gli Usa restano il nostro primo alleato». Chissà se Gentiloni iscriverà la Kallas tra gli adulatori. Certo con La Stampa non l’ha toccata piano: «Trump ha scritto l’epitaffio delle relazioni atlantiche, lui vede nell’Ue una proiezione dei suoi nemici interni. E colgo una contraddizione: c’è la pretesa di rinchiudersi e allo stesso tempo di esercitare un dominio economico». Poi se la prende con Giorgia Meloni: «Minimizzare - come fa lei - è rischioso: si troverà in mezzo al guado con la deriva dei continenti tra America ed Europa». E poi la lezioncina, che contraddice a qualsisia regola di mercato: «L’Europa deve reagire e usare gli asset russi per finanziare l’Ucraina». Sarebbe da chiedere a Gentiloni: secondo lei chi verrà dopo a investire in Europa? È una preoccupazione che i talebani dell’Ue non si pongono. Intanto, tornando a Meloni, ieri il premier ha avuto una telefonata con Volodymyr Zelensky nella quale ha ribaditola solidarietà italiana di fronte agli attacchi russi. I due leader si sono confrontati sul processo di pace in corso, in vista delle visite del presidente ucraino a Londra, Bruxelles s Roma. Meloni ha anche annunciato l’invio di forniture di emergenza a sostegno delle infrastrutture energetiche e della popolazione. Lodando la buona fede di Kiev, si è augurata, inoltre, che Mosca faccia altrettanto. Ieri è stato un profluvio di reazioni tra il minaccioso e l’indignato contro Donald Trump che fa i suoi interessi e quelli dell’America, come peraltro pensa di fare Emmanuel Macron che, credendosi appunto Trump, scopre il fascino dei dazi: li minaccia contro la Cina, rea di invaderci con la sua merce. Dovrebbe telefonare a Romano Prodi, che sul Messaggero sabato si lamentava del fatto che in risposta al presidente americano non abbiamo ancora cercato ampie intese con la Cina. In questo quadro gongolano a Mosca, dove Dmitry Peskov - portavoce del Cremlino - osserva: «I cambiamenti adottati da Donald Trump sulla strategia per la sicurezza nazionale - che critica duramente l’Europa evocando il rischio di cancellazione della civiltà - sono coerenti con la visione di Mosca e possono garantire un lavoro costruttivo con gli Usa sulla soluzione ucraina». Ma è difficile accettare che l’Ue sia giudicata irrilevante da Washington e da Mosca all’unisono, così ecco la messe di dichiarazioni a difesa dell’Europa. Charles Kupchan, già consigliere di Barak Obama, sostiene sul Corriere che la posizione anti Ue è dei Maga, ma che Trump o non l’ha letta o non l’ha capita; Yves Mény, politologo della gauche caviar, sentenzia sulla Stampa - citando addirittura Charles de Gaulle - che «siamo nell’epoca post-occidentale e si è scavato un fossato incolmabile tra Europa e Usa, che stanno facendo prevalere i loro egoistici interessi». Ursula von der Leyen fa sapere: «Siamo solo noi a decidere sulle nostre democrazie». Parola magica che piace al maître à penser per eccellenza, Jaques Attali, che ha dato il «la» con un post che ritrae la bandiera europea alla campagna «questa è la bandiera di alcuni dei Paesi più liberi, pacifici e democratici del mondo». Qualcuno ha aggiunto «Elon Musk fuck you» e a mister X non è andata giù: ieri sera ha replicato con una bandiera dell’Ue con una svastica e la scritta «Quarto Reich». Che l’Ue abbia confidenza con la democrazia a geometria variabile è dimostrato dal viaggio in Cina di Emmanuel Macron, che a Pechino ha blandito Xi Jinping, ma appena rientrato se ne è uscito con una delle sue: «Se Pechino non fa nulla per ridurre il nostro deficit commerciale nei confronti della Cina praticheremo nei prossimi mesi dei dazi sulle loro merci». L’inquilino dell’Eliseo ha scoperto che la Cina con auto e meccanica ha colpito al cuore l’industria europea (forse gli abbiamo dato qualche vantaggio col Green deal?). Macron per primo è però consapevole che trovare l’intesa in Ue è difficile perché, ad esempio, la Germania sta facendo grossi affari con Pechino. Basterebbe questo per dire che forse Trump tutti i torti non li ha. Anche perché Macron, che fino a ieri ha parlato malissimo dei dazi americani - la Cina però gli ha colpito vino e maiale e ai francesi non va giù -, ora li vuole usare. Viene da chiedersi anche se sia lo stesso Macron che, quando Giorgia Meloni cercava con gli Usa un compromesso sulle tariffe, l’apostrofò sostenendo che stava tradendo l’Ue, la sola titolata a trattare sui dazi. Ammesso che l’Europa esista.