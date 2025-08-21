Sergio Giraldo
2025-08-21

Germania, basta follie per il green. Via i sussidi al solare domestico

Germania, basta follie per il green. Via i sussidi al solare domestico
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz (Getty Images)
Il governo pensa di mettere fine agli incentivi a pioggia: «I pannelli redditizi da sé».
germania green

Quando censurare i russi era una cosa seria

Quando censurare i russi era una cosa seria
Grossman con gli amici Semën Tumarkin ed Efim Kugel’ a Zagorjanka, 1946
Altro che Gergiev: la vicenda di Grossman è la riprova della vera, tragica repressione operata dai sovietici contro gli intellettuali. Domani prende il via la mostra che ricorda il grande autore, divenuto noto molti anni dopo la morte e oscurato per motivi politici.
meeting rimini grossman

Brasile, trovata nel cellulare di Bolsonaro una bozza di richiesta di asilo a Milei

True
Brasile, trovata nel cellulare di Bolsonaro una bozza di richiesta di asilo a Milei
Jair Bolsonaro (Ansa)

La polizia federale ha rinvenuto un documento di circa 30 pagine indirizzato al presidente argentino. La scoperta si inserisce nell’inchiesta che vede sotto accusa l’ex capo di Stato e alcuni suoi familiari, con sentenza attesa a settembre.

brasile bolsonaro

Le donne in cucina. Parola di femminista...

Le donne in cucina. Parola di femminista...
Chiara Pavan
La cuoca stellata Chiara Pavan si confessa a «Repubblica» e spiega che il «potere femminile» si annida davanti ai fornelli Il più classico dei luoghi comuni maschilisti viene così ribaltato senza tante spiegazioni. E avverte: «Chef? Chiamatemi cheffe».
femminismo cucina
