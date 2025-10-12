Antonello Piroso
2025-10-12

La (vera) belva della tv, tendenza Bilderberg

Lilli Gruber (Ansa)
Dall’ascesa in Rai grazie alla sponsorizzazione di Bettino Craxi alla candidatura con l’Ulivo, la signorina Rottenmeier dei talk show ha sempre pencolato a sinistra. Se accetta qualche ospite di destra in trasmissione è solo per interromperlo e bistrattarlo.
Il mondo spinge l’aborto e oscura i pro life

iStock
L’Oms ha indicato la via e tutte le sinistre del globo l’hanno abbracciata. Negli Usa è stata addirittura approvata, tra le proteste dei repubblicani, una pillola economica per l’interruzione di gravidanza. E da noi chi difende la vita viene attaccato o censurato.
Una «Nato mineraria» se Pechino ci ricatta

Getty Images
Nella guerra commerciale in corso, il Dragone agisce da potenza simmetrica agli Usa, blindando i suoi metalli indispensabili. Ma è un azzardo: i Paesi occidentali potrebbero estrarli in territori amici, tipo la Svezia. Ricchi giacimenti anche in Russia e Africa.
«Mi sono messo contro la Squadretta e mi hanno cacciato dal comando di Pavia»

Ernesto Di Gregorio
  • Il generale Ernesto Di Gregorio: «Cercai di tenere sotto controllo Pappalardo e gli altri, il mio trasferimento è stato un monito per molti».
  • Per il militare le trascrizioni delle intercettazioni sono state fatte «in tutta fretta».

Lo speciale contiene due articoli.

La Cina frena l’export di terre rare. Trump sbotta: mondo sotto scacco

Xi Jinping e Donald Trump (Ansa)
Xi Jinping impone le limitazioni come arma negoziale sui dazi sfruttando la dipendenza dell’industria americana. Ma il tycoon annuncia ulteriori tariffe al 100% sui prodotti asiatici. E l’Unione europea è sempre spettatrice.
