Sergio Giraldo
and
Sergio Barlocchetti
2025-10-04

Il super caccia d’Europa non decolla. Duello Parigi-Berlino per il comando

Fcas jet
  • Il progetto del velivolo, esposto nel 2017, è tuttora un modello in cartapesta paralizzato dagli interessi. La francese Dassault rivendica la leadership, no di Airbus che sonda altri partner. In ballo 100 miliardi.
  • Bruxelles vuole utilizzare i fondi congelati senza sapere se potrà rimborsarli a Mosca.

Lo speciale contiene due articoli

droni

Cartabellotta Show alla Camera

Nino Cartabellotta (Imagoeconomica)
Il presidente della Fondazione Gimbe mercoledì sarà a Montecitorio a presentare il nuovo rapporto dell’ente. Che in passato «premiava» le Regioni che lo finanziano.
gimbe

Piovono droni, ma nessuno ha la «firma» di Vladimir: Oslo arresta tre tedeschi

Vladimir Putin (Ansa)
Nuovi sospetti sulla Russia dopo un sorvolo in Germania: aerei fermi a Monaco. Il ministro dell’Interno: «Campanello d’allarme». E Mark Rutte getta benzina sul fuoco.
droni

Il killer di Manchester era un siriano in libertà su cauzione per stupro

Jihad Al-Shamie, lo stragista di Manchester (Ansa)
L’attentatore, Jihad Al-Shamie, aveva 35 anni ed era divenuto cittadino britannico nel 2006. Durante l’attacco alla sinagoga, un morto e un ferito sarebbero stati colpiti dagli agenti. Vicepremier contestato alla veglia.
attentato manchester

Sanità emiliana, 572 morti per codici errati

Ambulanze a Bologna (Getty)
La sottovalutazione dei rischi durante le chiamate al 118 che ha provocato l’ecatombe è l’emblema del disastro di un modello allo sbando. Le ambulanze viaggiano «al buio» per la mancanza del Gps e il Rizzoli chiude le sale operatorie per risparmiare.
sanità bologna
