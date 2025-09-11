Tonino Laghi
2025-09-11

I milioni di Agnelli nascosti pure alla Svizzera

John Elkann (Ansa)

Grazie alla rogatoria dei pm di Torino in Lussemburgo è stato scoperto un misterioso trust celato sia al Fisco elvetico sia, pare, a parte della famiglia stessa. Scoppierà una nuova faida tra parenti?

Pure da noi se il killer imbarazza i buonisti la notizia va occultata

Quando il bandito è un immigrato, tra i media scatta il silenzio o la ricerca di attenuanti. Proprio come con Pamela Mastropietro e Desirée Mariottini.
L’aggressione, il panico, la morte: la verità su Iryna emerge solo ora

  • A quasi 20 giorni dal delitto, diffuso il video che svela come la ventitreenne ucraina è stata massacrata senza ragione sulla metro da un pregiudicato. È accaduto negli Usa, ma una violenza simile purtroppo è ovunque.
  • Il tycoon ai progressisti: «Il sangue della ragazza è sulle vostre mani». Elon Musk contro magistrati e procuratori.

Lo speciale contiene due articoli

Stato dell'Unione, Vannacci: «Von der Leyen vuole guerra, immigrazione, Green Deal»

«Tante persone sono scontente». Lo ha dichiarato l'eurodeputato della Lega in un'intervista al Parlamento europeo di Strasburgo.

La vera minaccia per la democrazia non viene dall’esterno: è Bruxelles

Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea (Getty Images)
Per il mainstream, l’informazione monolitica è appannaggio dei regimi autoritari. In realtà, pure nei Paesi liberali giungono agli stessi obiettivi in modo più subdolo, come fa l’Ue: inondando di soldi giornali, tv e Ong.
