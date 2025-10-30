2025-10-30
Un appunto inguaia il Movimento 5 Stelle. Strani giri di soldi da Chavez e Maduro
Nicolas Maduro e Hugo Chavez nel 2012. Maduro è stato ministro degli Esteri dal 2006 al 2013 (Ansa)
Su un testo riservato appare il nome del partito creato da Grillo. Dietro a questi finanziamenti una vera internazionale di sinistra.Movimiento Cinco Estrellas. La scritta in spagnolo appare nero su bianco in un report confidenziale su finanziamenti illeciti che il governo di Chavez avrebbe profuso a partiti di sinistra come il Movimento cinque stelle di Bebbe Grilo in Italia e Podemos in Spagna. Ma anche quello di Nestor Kirchner in Argentina, Evo Morales in Bolivia, Lula de Silva in Brasile. Una sorta di internazionale della sinistra populista sostenuta dal socialismo bolivariano. E non sarebbe certo un reato se non fosse che qui si parla di finanziamenti illeciti, valigette piene di cash e provenienze quanto mai discutibili dato che a rivelarlo sarebbe Hugo Armando Carvajal Barrios, detto El Pollo, a capo del Cartel de Los Soles, ex capo dell’intelligence di Hugo Chavez e di Nicolas Maduro, uomo chiave delle proiezioni estere e del narcotraffico venezuelani tanto da guadagnarsi una taglia da 10 milioni di dollari da parte del Dipartimento di Stato americano, El Pollo è un uomo le cui dichiarazioni pesano.La notizia di per sé non è nuova, era uscita già nel 2020 mentre si trovava in Spagna in attesa di essere estradato negli Usa. Oggi però ha destato un nuovo clamore nella stampa del Sud America dopo che il sito di news The Objective ha pubblicato uno stralcio del rapporto e quindi delle dichiarazioni che Carvajal avrebbe reso ai tribunali spagnoli. «Il governo venezuelano ha finanziato illegalmente movimenti politici di sinistra in tutto il mondo per almeno 15 anni», si legge nel documento. «Mentre ero direttore dell’intelligence e della contro intelligence militare del Venezuela, ho ricevuto un gran numero di segnalazioni che indicavano che questo finanziamento internazionale era in atto». Vengono citati vari movimenti di sinistra che sarebbero stati finanziati dal governo venezuelano chavista tramite la compagnia petrolifera di stato Pdvsa. Sempre secondo quanto raccontato dall’uomo, nel 2010 il regime chavista avrebbe inviato 3,5 milioni di euro in contanti al Movimento 5 Stelle nella persona di Gianroberto Casaleggio, ideologo e mente del movimento. Petrodollari contenuti in una valigetta diplomatica che gli sarebbe stata consegnata dal console venezuelano a Milano Gian Carlo Di Martino. Un’operazione che, stando sempre a Carvajal, sarebbe stata avallata da Nicolás Maduro, all'epoca ministro degli Esteri in Venezuela, e gestita da Tareck El Aissami, ministro dell’Interno e vicino a Hezbollah. Uno schema che si sarebbe ripetuto per inondare di soldi anche Podemos e i Kirchner in Argentina. Qui, il faccendiere venezuelano Guido Antonini Wilson avrebbe portato ben 21 milioni di dollari per sostenere la campagna presidenziale di Cristina Kirchner nel corso di 21 viaggi aerei e valigette contenenti un milione di dollari a volta. Il tutto nel totale silenzio da parte dei funzionari dell’aeroporto argentina, debitamente corrotti dalla rete venezuelana.A quanto riporta The Objective, secondo fonti vicine all’ex spia chavista, El Pollo è disposto a raccontare tutto. Rispetto alle dichiarazioni rese in Spagna, dove fino all’ultimo si era comunque detto innocente, oggi il contesto è molto diverso visto che dal giugno 2025 si trova estradato in carcere negli Stati Uniti. E visto che di fronte ai giudici del distretto meridionale di New York si è dichiarato colpevole di narcotraffico, associazione a delinquere e fornitura di armi alla guerriglia colombiana delle Farc, le Forze armate rivoluzionarie della Colombia. «Gli obiettivi del Cartel de Los Soles» - scriveva già nel 2019 l’allora procuratore di New York Geoffrey Berman - «includevano non solo l'arricchimento dei suoi membri, ma anche l'uso della cocaina come arma contro gli Stati Uniti, a causa degli effetti negativi della droga sui singoli consumatori e del potenziale danno sociale più ampio derivante dalla dipendenza da cocaina». Insomma, dietro a fiumi di cocaina con cui il Venezuela avrebbe inondato gli Usa, si parla di almeno 5,6 tonnellate, vi sarebbe non solo un fine di stretto business ma anche politico. Il tentativo di indebolire le società capitaliste. Così come ideologica sarebbe stata l’operazione di finanziamento raccontata da Carvajal verso le sinistre considerate amiche. Simpatie di cui il Movimento 5 Stelle non ha mai fatto mistero, presenziando ai funerali di Chavez o tentando di proteggere il regime di Maduro nel Parlamento Italiano. Quanto ai presunti soldi, tema su cui la procura di Milano ha aperto un fascicolo, secondo i leader pentastellati sarebbero solo fake news e frutto di una grande operazione di diffamazione.
Un disegno che ricostruisce i 16 mulini in serie del sito industriale di Barbegal, nel Sud della Francia (Getty Images)
Situato a circa 8 km a nord di Arelate (odierna Arles), il sito archeologico di Barbegal ha riportato alla luce una fabbrica per la macinazione del grano che, secondo gli studiosi, era in grado di servire una popolazione di circa 25.000 persone. Ma la vera meraviglia è la tecnica applicata allo stabilimento, dove le macine erano mosse da 16 mulini ad acqua in serie. Il sito di Barbegal, costruito si ritiene attorno al 2° secolo dC, si trova ai piedi di una collina rocciosa piuttosto ripida, con un gradiente del 30% circa. Le grandi ruote erano disposte all’esterno degli edifici di fabbrica centrali, 8 per lato. Erano alimentate da due acquedotti che convergevano in un canale la cui portata era regolata da chiuse che permettevano di controllare il flusso idraulico.
Gli studi sui resti degli edifici, i cui muri perimetrali sono oggi ben visibili, hanno stabilito che l’impianto ha funzionato per almeno un secolo. La datazione è stata resa possibile dall’analisi dei resti delle ruote e dei canali di legno che portavano l’acqua alle pale. Anche questi ultimi erano stati perfettamente studiati, con la possibilità di regolarne l’inclinazione per ottimizzare la forza idraulica sulle ruote. La fabbrica era lunga 61 metri e larga 20, con una scala di passaggio tra un mulino e l’altro che la attraversava nel mezzo. Secondo le ipotesi a cui gli archeologi sono giunti studiando i resti dei mulini, il complesso di Barbegal avrebbe funzionato ciclicamente, con un’interruzione tra la fine dell’estate e l’autunno. Il fatto che questo periodo coincidesse con le partenze delle navi mercantili, ha fatto ritenere possibile che la produzione dei 16 mulini fosse dedicata alle derrate alimentari per i naviganti, che in quel periodo rifornivano le navi con scorte di pane a lunga conservazione per affrontare i lunghi mesi della navigazione commerciale.
