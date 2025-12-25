{{ subpage.title }}

True
Stefano Graziosi
2025-12-25

Torna a salire la tensione tra Gerusalemme e Teheran

True
Torna a salire la tensione tra Gerusalemme e Teheran
Getty Images

Israele è sempre più allarmato dalle ambizioni nucleari e balistiche dell’Iran. E cerca di rafforzare la sponda con Washington.

Secondo quanto riferito da Nbc News, Israele sarebbe fortemente preoccupato «per il fatto che l'Iran stia espandendo la produzione del suo programma di missili balistici». In questo contesto, sempre secondo la stessa testata, Benjamin Netanyahu avrebbe intenzione di sottoporre a Donald Trump opzioni per un nuovo attacco contro la Repubblica islamica, in occasione della sua visita in Florida prevista per il 29 dicembre.

Continua a leggereRiduci
israele iran

Non Sparate sul Pianista | Funaro (sindaco di Firenze): «Su Cherubini e Gui ha ragione Muti»

Non Sparate sul Pianista | Funaro (sindaco di Firenze): «Su Cherubini e Gui ha ragione Muti»

Il Comune fiorentino sposa l’appello del Maestro per riportare a casa le spoglie di Cherubini e cambiare nome al Teatro del Maggio, in onore di Vittorio Gui. Partecipano al dibattito il direttore del Conservatorio, Pucciarmati, e il violinista Rimonda.

carlo melato non sparate sul pianista podcast
True

«Ringraziamo Israele per l’intervento a difesa dei drusi siriani»

True
«Ringraziamo Israele per l’intervento a difesa dei drusi siriani»
Muwaffaq Tarif, lo sceicco leader religioso della comunità drusa israeliana

Muwaffaq Tarif, leader dei drusi israeliani, parla dei legami transnazionali della comunità, della lealtà agli Stati in cui vivono e ringrazia Israele per l’intervento militare a protezione dei drusi in Siria.

I drusi sono una comunità etno-religiosa distribuita in tutto il Medio Oriente fra Siria, Libano, Israele e anche Giordania. Vivono spesso in villaggi rurali e tendono a concentrarsi nelle aree di confine e nonostante il loro forte legame transnazionale sono cittadini leali delle nazioni che li ospitano.

Continua a leggereRiduci
medio oriente

Food Talk | Pignataro e la cucina italiana patrimonio Unesco - prima parte

Food Talk | Pignataro e la cucina italiana patrimonio Unesco - prima parte

Con Luciano Pignataro commentiamo l'iscrizione della nostra grande tradizione gastronomica nel patrimonio immateriale dell'umanità

gemma gaetani food talk podcast
True

Traffico migranti, il report Europol: violenza, Ia e reti globali dietro il business

True
Traffico migranti, il report Europol: violenza, Ia e reti globali dietro il business
iStock
Il nuovo rapporto Europol dipinge un quadro inquietante del traffico di migranti in Europa: reti criminali globali sempre più frammentate e tecnologiche, violenze estreme, sfruttamento sistematico e uso di intelligenza artificiale per gestire i flussi e massimizzare i profitti. Nonostante l’aumento dei controlli, le organizzazioni si adattano rapidamente, mentre le vittime - soprattutto donne - continuano a subire soprusi lungo rotte complesse e costose.
Continua a leggereRiduci
traffico migranti
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy