Mario Giordano
2026-02-11

Gli ultrà dell’accoglienza si svegliano: i disperati fan comodo agli sfruttatori

Gli ultrà dell'accoglienza si svegliano: i disperati fan comodo agli sfruttatori
Imagoeconomica
L’inchiesta su Glovo fa commuovere i progressisti. Ma è proprio l’immigrazione di massa, da loro celebrata, ad aver rimpolpato l’esercito di poveri da sottopagare e accelerato l’erosione dei diritti di tutti i lavoratori.

Ora vi indignate? Davvero? Vi sentite in colpa per il sushi a domicilio? Per il chicken burger king mangiato sul divano guardando la tv? Vi pentite come dei Gramellini per aver chiamato Glovo? Per aver usato il rider? Vi pentite di non avergli dato nemmeno la mancia? Vi sorprende la sua paga da fame? Vi sorprendono i 2,5 euro a consegna? Il trattamento da schiavo? Davvero?

inchiesta glovo
Oggi Vannacci dovrà decidere se restare o no nella maggioranza

Oggi Vannacci dovrà decidere se restare o no nella maggioranza
  • Il governo pone la questione di fiducia sul decreto che invia nuove armi all’Ucraina. I tre deputati su cui può contare il generale non hanno ancora detto come voteranno. Solo una cosa è certa: la sinistra si dividerà.
  • Per accelerare l’ingresso di Kiev, Bruxelles valuta l’ipotesi dell’«allargamento inverso» e studia le mosse per superare l’opposizione ungherese. Sullo sfondo il ruolo di Washington e i contatti diplomatici tra Europa, Russia e Stati Uniti.

Lo speciale contiene due articoli.

vannacci ucraina
Reali, magnati, premier: i padroni del mondo sono nella rete dell’orco

Reali, magnati, premier: i padroni del mondo sono nella rete dell’orco
Da destra in alto, Bill Clinton, BIll Gates, Woody Allen e Steve Bannon
  • Quello che emerge dai documenti desecretati è una tela di relazioni che legava il faccendiere ai potenti della terra: da politici come Clinton e Barak a ricconi come Gates e uomini di cultura come Allen e Chomsky.
  • Gli Usa svelano chi inviò filmati osceni al faccendiere: l’emiratino Ahmed bin Sulayem Donald nel 2006 alla polizia di Palm Beach: «Indagatelo». I Labour sostengono Starmer.

Lo speciale contiene due articoli

epstein files
Ostilità al governo e al Guardasigilli. Gli unici valori per il Pd della Schlein

Ostilità al governo e al Guardasigilli. Gli unici valori per il Pd della Schlein
Elly Schlein (Ansa)
Il Partito democratico non ha una visione chiara sulle alleanze e sulle strategie internazionali.

Centosessantadue favorevoli, undici astenuti, nessun contrario. Questo è l’esito conclusivo della direzione del Pd, di qualche giorno fa, che ha approvato la relazione del segretario Schlein. Tutto bene, quindi: almeno in apparenza il partito si mostra compatto e pronto per le battaglie che lo attendono nei prossimi mesi.

Continua a leggereRiduci
partito democratico
«Intorno a Epstein l’ombra di riti satanici e violenze sui bimbi»

«Intorno a Epstein l’ombra di riti satanici e violenze sui bimbi»
Marcello Foa (Imagoeconomica). Nel riquadro Jeffrey Epstein
  • L’ex presidente della Rai Marcello Foa: «Nei file ci sono riferimenti a pratiche inimmaginabili. Temo che i veri colpevoli rimangano impuniti».
  • Una parte consistente dell’élite che ha creato l’ordine globale è coinvolta nella vicenda. Per il «Me too» ribaltarono tutto quanto. Un pedofilo vicino al potere non fa notizia.

Lo speciale contiene due articoli.

caso epstein
