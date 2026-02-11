{{ subpage.title }}

True
Carlo Tarallo
and
Maria Vittoria Galassi
2026-02-11

Oggi Vannacci dovrà decidere se restare o no nella maggioranza

True
Oggi Vannacci dovrà decidere se restare o no nella maggioranzaplay icon
  • Il governo pone la questione di fiducia sul decreto che invia nuove armi all’Ucraina. I tre deputati su cui può contare il generale non hanno ancora detto come voteranno. Solo una cosa è certa: la sinistra si dividerà.
  • Per accelerare l’ingresso di Kiev, Bruxelles valuta l’ipotesi dell’«allargamento inverso» e studia le mosse per superare l’opposizione ungherese. Sullo sfondo il ruolo di Washington e i contatti diplomatici tra Europa, Russia e Stati Uniti.

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
vannacci ucraina
True

I primi sottopagati sono i tecnici dei tribunali

I primi sottopagati sono i tecnici dei tribunali
Imagoeconomica
Mentre fioccano fascicoli contro il caporalato, il sistema giudiziario si avvale di profili altamente specializzati, ma mal retribuiti. Infatti, malgrado l’intervento della Consulta, oggi un consulente informatico guadagna 7,34 euro lordi all’ora. Poco più di un rider...

Negli ultimi mesi la Procura di Milano ha riportato al centro del dibattito pubblico il tema di salari sempre più insufficienti e di nuove forme di sfruttamento: dalle inchieste sui rider e sul caporalato digitale a quelle sulla filiera della moda, sui subappalti e sulle catene produttive opache. Un fronte giudiziario che ha acceso i riflettori su realtà spesso invisibili. Ma dentro questa meritevole attenzione c’è una contraddizione che resta sullo sfondo: mentre la giustizia indaga su questi fenomeni, continua a reggersi, al proprio interno, su un sistema che riconosce compensi inadeguati alle competenze richieste.

Continua a leggereRiduci
tecnici tribunali non pagati
True

Gli anarchici non mollano le Olimpiadi. Spunta la lista di sponsor da colpire

Gli anarchici non mollano le Olimpiadi. Spunta la lista di sponsor da colpire
Ansa
Altri blog sovversivi rivendicano l’attentato alle linee Av, minacciando le aziende che sostengono i Giochi. La Lega: «Paghino il ripristino dei danni fatti». Beppe Sala contro Giorgia Meloni: «Strumentalizza gli scontri».

È un’onda di rabbia e violenza che non si vuole fermare quella generata dagli scontri di Torino. Che ora ha un nuovo obiettivo: le Olimpiadi. Basta cambiare città, cambiare simbolo, sostituire all’edificio di Askatasuna il villaggio olimpico e la lotta «kontro» continua. Contro Leonardo, Eni, Gruppo Fs, partner ufficiali dei giochi e colpevoli di «speculare su guerre e devastazione della terra in nome del feroce progresso capitalista». Tripudio di asterischi «per tutt* i lavorator* che si ribellano allo sfruttamento dei padroni» in un tam tam tra blog sovversivi. Che esprimono soddisfazione per il sabotaggio delle linee ferroviarie Pesaro-Bologna che sabato ha mandato in tilt l’Italia, dopo il piazzamento di due ordigni incendiari rudimentali accanto ai binari.

Continua a leggereRiduci
olimpiadi

Edicola Verità | la rassegna stampa dell'11 febbraio

Edicola Verità | la rassegna stampa dell'11 febbraio

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast dell'11 febbraio con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
True

Reali, magnati, premier: i padroni del mondo sono nella rete dell’orco

Reali, magnati, premier: i padroni del mondo sono nella rete dell’orco
Da destra in alto, Bill Clinton, BIll Gates, Woody Allen e Steve Bannon
  • Quello che emerge dai documenti desecretati è una tela di relazioni che legava il faccendiere ai potenti della terra: da politici come Clinton e Barak a ricconi come Gates e uomini di cultura come Allen e Chomsky.
  • Gli Usa svelano chi inviò filmati osceni al faccendiere: l’emiratino Ahmed bin Sulayem Donald nel 2006 alla polizia di Palm Beach: «Indagatelo». I Labour sostengono Starmer.

Lo speciale contiene due articoli

Continua a leggereRiduci
epstein files
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy