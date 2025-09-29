Fabio Dragoni
2025-09-29

Valditara: «Alla maturità tornano le materie»

Giuseppe Valditara (Imagoeconomica)
Il ministro dell’Istruzione: «Ormai nel nome dell’interdisciplinarietà non si studiavano quasi più. I bulli? Sospenderli non basta, dovranno fare volontariato nelle case di riposo o spazzare il giardino della scuola».
«Immunità alla Salis? La sinistra è garantista soltanto con gli amici»

Enrico Costa (Imagoeconomica)
Il deputato di Fi Enrico Costa: «Contro Nordio e Piantedosi l’opposizione ha rinunciato a fare politica e suona il citofono delle Procure».
Contestati gli aiuti a chi non vuol abortire

La sociologa Chiara Saraceno (Ansa)
Interruzioni di gravidanza in aumento, ma i progressisti vedono obiettori ovunque. E impazziscono per i fondi regionali alle future mamme in difficoltà economica.
Festival della Scienza vietato a Leonardo per la rivolta dei prof

(Imagoeconomica)
Raccolta firme di accademici contro il colosso della difesa, che diserterà l’evento a Genova: «Ma non vendiamo armi a Israele».
La Flotilla tira dritto verso Gaza. Crosetto: rischio effetti drammatici

(Getty Images)
Il ministro della Difesa riceve gli attivisti: «Li ho avvertiti, se forzano il blocco i pericoli sono elevatissimi senza alcun risultato umanitario». La replica secca: «Qui solo in ascolto, avanti verso la Striscia».
