Nel riquadro, il fotoreporter Niccolò Celesti (Ansa)
Il fotoreporter Niccolò Celesti: «A bordo mancano trasparenza e rispetto, servirebbe meno protagonismo. Sul “Manifesto” hanno cercato di farmi passare per un instabile. Ho solo segnalato che non hanno calcolato pericoli e imprevisti».
Un volo di trasferimento, un caccia, un temporale e un’avaria. Ecco l’incredibile avventura di un pilota sopravvissuto a un’interminabile caduta.
Beatrice Venezi (Getty Images)
Contro Beatrice Venezi sembra valere tutto, persino le osservazioni sessiste. E questo solo perché non fa parte della solita compagnia di giro. Ora i musicisti entrano in stato d’agitazione per cacciarla. L’ultima volta, per calmarli, bastarono 100 euro.
(Ansa)
Dopo il trionfo della squadra femminile, gli azzurri di Fefè De Giorgi conquistano il quinto oro iridato con un 3-1 alla Bulgaria. Grande merito di un mister irregolare, pragmatico e primo dei risultatisti, factotum in regia nonché allievo prediletto di Velasco.