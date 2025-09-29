Sergio Barlocchetti
and
Laura Della Pasqua
2025-09-29

Sta per scoppiare la bolla dei droni?

Sta per scoppiare la bolla dei droni?
(Getty Images)
  • Lo prevede il numero uno di Rheinmetall, colosso tedesco delle armi. Il rapido calo dei prezzi e lo sviluppo delle capacità di intercetto potrebbero dargli ragione.
  • L’Intelligenza artificiale rivoluzionerà il settore. Nell’Ue Berlino detta i tempi. L’Italia con Piaggio Aero ha perso un’occasione.
  • Nel 2024 il settore è cresciuto del 10%. Dietro al leader Leonardo, ci sono altre 656 imprese. Investimenti per ispezionare le linee elettriche e monitorare il territorio.

Lo speciale contiene tre articoli.

Subscribe
droni

Sotto i mari si combatte la guerra per i cavi che può bloccare il mondo

  • Comunicazioni, pagamenti, comandi militari: il 95% del traffico digitale globale passa sui fondali marini. Una infrastruttura delicata, difesa da (scarsi) investimenti privati.
  • L’esperto Elio Calcagno: «La miglior protezione è la ridondanza: va aumentato il numero di collegamenti per evitare che da un solo snodo dipendano troppi scambi di dati. La Cina sta investendo ingenti risorse per mappare la rete».

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
cavi sottomarini guerra

Luca De Carlo: «Sul candidato in Veneto la scelta spetta a noi di Fdi»

Luca De Carlo: «Sul candidato in Veneto la scelta spetta a noi di Fdi»
Luca De Carlo (Imagoeconomica)
Il coordinatore regionale: «O ascoltiamo il territorio, dove siamo al 37%, o decidiamo di essere generosi e lasciamo la Regione a un alleato. Se la Meloni me lo chiede, corro io».
Subscribe
luca de carlo

Valditara: «Alla maturità tornano le materie»

Valditara: «Alla maturità tornano le materie»
Giuseppe Valditara (Imagoeconomica)
Il ministro dell’Istruzione: «Ormai nel nome dell’interdisciplinarietà non si studiavano quasi più. I bulli? Sospenderli non basta, dovranno fare volontariato nelle case di riposo o spazzare il giardino della scuola».
Subscribe
valditara maturità

«Immunità alla Salis? La sinistra è garantista soltanto con gli amici»

«Immunità alla Salis? La sinistra è garantista soltanto con gli amici»
Enrico Costa (Imagoeconomica)
Il deputato di Fi Enrico Costa: «Contro Nordio e Piantedosi l’opposizione ha rinunciato a fare politica e suona il citofono delle Procure».
Subscribe
salis immunità
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy