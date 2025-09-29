Mario Giordano
2025-09-29

Caro Nagel, lei è un perdente di successo

Alberto Nagel (Ansa)

Caro Alberto Nagel, caro ex capo di Mediobanca, le scrivo questa lettera per consolarla: la immagino affranto a dover lasciare la storica istituzione milanese in cui lavora da quando aveva ancora le braghe corte: ci è entrato infatti subito dopo l’università (ovviamente la Bocconi, ovviamente laureato con una tesi su Mediobanca) e poi ha scalato rapidamente le gerarchie.

alberto nagel

«Vi racconto la Flotilla: troppi interessi privati»

Nel riquadro, il fotoreporter Niccolò Celesti (Ansa)

Il fotoreporter Niccolò Celesti: «A bordo mancano trasparenza e rispetto, servirebbe meno protagonismo. Sul “Manifesto” hanno cercato di farmi passare per un instabile. Ho solo segnalato che non hanno calcolato pericoli e imprevisti».

flotilla niccolò celesti

K.I.S.S. | Cavaliere del tuono

Un volo di trasferimento, un caccia, un temporale e un’avaria. Ecco l’incredibile avventura di un pilota sopravvissuto a un’interminabile caduta.

sergio barlocchetti kiss podcast

Se sei giovane, bella e di destra ti boicottano

Beatrice Venezi (Getty Images)
Contro Beatrice Venezi sembra valere tutto, persino le osservazioni sessiste. E questo solo perché non fa parte della solita compagnia di giro. Ora i musicisti entrano in stato d’agitazione per cacciarla. L’ultima volta, per calmarli, bastarono 100 euro.
beatrice venezi

L’Italvolley schiaccia tutti: altro Mondiale

(Ansa)
Dopo il trionfo della squadra femminile, gli azzurri di Fefè De Giorgi conquistano il quinto oro iridato con un 3-1 alla Bulgaria. Grande merito di un mister irregolare, pragmatico e primo dei risultatisti, factotum in regia nonché allievo prediletto di Velasco.
volley italia campione
