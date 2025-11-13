Gemma Gaetani
Food Talk | La cucina è delle donne

Al di là degli stereotipi e delle banalità politicizzate, parliamo del rapporto fra le donne e la cucina. Dalla quotidianità ai grandi ristoranti.

Food Talk | Gli italiani innamorati del pollo

Antonio Forlini, presidente di UnaItalia, spiega il successo delle carni bianche, le più consumate nel nostro Paese

Food Talk | Il cibo alla conquista dei social - seconda parte

Come si raccontano ristoranti, piatti e grandi chef sulla Rete? Ne parliamo con due esperti del settore che ci regalano consigli e aneddoti

Food Talk | Il cibo alla conquista dei social

Come si raccontano ristoranti, piatti e grandi chef sulla Rete? Ne parliamo con due esperti del settore che ci regalano consigli e aneddoti.

Food Talk | Vita (avventurosa) da food manager

Il racconto di Andrea La Caita, l'uomo che segue il ristorante Cascina Romana di Claudio Amendola

