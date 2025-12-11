Gemma Gaetani
2025-12-11

Food Talk | L'apoteosi della pasta romana

Alla scoperta dell'all you can pasta di "Ma che ce frega", una sfilata di piatti iconici e tanto altro.

Food Talk | Le meraviglie dello spumante

Con Gianni Tessari, presidente del Consorzio Lessini Durello, esploriamo la storia di una grande eccellenza italiana apprezzata nel mondo.

Food Talk | Le meraviglie dell'uovo - seconda parte

Seconda parte dell'intervista a Barbara Agosti, chef di Eggs, la regina delle uova che prepara in ogni modo con immensa creatività.

Food Talk | Le meraviglie dell'uovo

Intervista con Barbara Agosti, chef di Eggs, la regina delle uova che prepara in ogni modo con immensa creatività

Food Talk | La cucina è delle donne

Al di là degli stereotipi e delle banalità politicizzate, parliamo del rapporto fra le donne e la cucina. Dalla quotidianità ai grandi ristoranti.

