Gemma Gaetani
2025-12-04

Food Talk | Le meraviglie dello spumante

Con Gianni Tessari, presidente del Consorzio Lessini Durello, esploriamo la storia di una grande eccellenza italiana apprezzata nel mondo.

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | Le meraviglie dell'uovo - seconda parte

Food Talk | Le meraviglie dell'uovo - seconda parte

Seconda parte dell'intervista a Barbara Agosti, chef di Eggs, la regina delle uova che prepara in ogni modo con immensa creatività.

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | Le meraviglie dell'uovo

Food Talk | Le meraviglie dell'uovo

Intervista con Barbara Agosti, chef di Eggs, la regina delle uova che prepara in ogni modo con immensa creatività

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | La cucina è delle donne

Food Talk | La cucina è delle donne

Al di là degli stereotipi e delle banalità politicizzate, parliamo del rapporto fra le donne e la cucina. Dalla quotidianità ai grandi ristoranti.

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | Gli italiani innamorati del pollo

Food Talk | Gli italiani innamorati del pollo

Antonio Forlini, presidente di UnaItalia, spiega il successo delle carni bianche, le più consumate nel nostro Paese

gemma gaetani food talk podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy