Gemma Gaetani
2026-02-26

Food Talk | Prima venerano gli chef, poi piangono per i (presunti) abusi

Attorno ad alcuni cuochi è stato creato un culto della personalità in stile sovietico. Non ci si stupisca poi per casi come quello del Noma.

FoodTalk | Rider sfruttati? Torniamo al fattorino

In molti, compreso Massimo Gramellini, hanno discusso il complesso tema delle consegne a domicilio. Ma al di là degli slogan, una soluzione c'è

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | San Valentino al gusto di cioccolato

La festa degli innamorati da noi si festeggia con i tradizionali cioccolatini, ma altrove - specie in Oriente - riserva curiose sorprese.

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk| Come ti restringo il cibo e te lo faccio pagare di più

Conoscete la Shrinkflation? Dovreste: vi spieghiamo che cosa è e quali deleterie conseguenze ha. E non è l'unico peso che grava sul mondo alimentare.

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | La vera protagonista de "La Grazia" di Paolo Sorrentino: la pizza

Il lungometraggio del celebre regista italiano ha ottenuto grandi incassi e visibilità. Anche grazie a una eccellenza italiana

gemma gaetani food talk podcast
