Gemma Gaetani
2026-01-30

Food Talk | La vera protagonista de "La Grazia" di Paolo Sorrentino: la pizza

Il lungometraggio del celebre regista italiano ha ottenuto grandi incassi e visibilità. Anche grazie a una eccellenza italiana

Food Talk | Lunga vita al pandoro libero da Chiara Ferragni

Dopo la chiusura con il proscioglimento della vicenda giudiziaria che ha riguardato la nota influencer, di buono resta solo lo storico dolce.

Food Talk | E' ora di archiviare gli All you Can Eat

Per stare meglio e curare il proprio benessere è meglio sostituire l'antica formula (che ha spopolato per le cucina asiatica) con una più adatta ai tempi. E alla salute.

Food Talk | I turisti e l'abitudine di pasteggiare con il cappuccino

Capita spesso di vedere, soprattutto nelle città d'arte ma non solo, visitatori stranieri che accompagnano le pietanze con la bevanda calda. Una scelta legittima ma discutibile, anche dal punto di vista della salute.

Food Talk | Pignataro e la cucina italiana patrimonio Unesco - seconda parte

Con Luciano Pignataro commentiamo l'iscrizione della nostra grande tradizione gastronomica nel patrimonio immateriale dell'umanità.

