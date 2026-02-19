Gemma Gaetani
FoodTalk | Rider sfruttati? Torniamo al fattorino

In molti, compreso Massimo Gramellini, hanno discusso il complesso tema delle consegne a domicilio. Ma al di là degli slogan, una soluzione c'è

Food Talk | San Valentino al gusto di cioccolato

La festa degli innamorati da noi si festeggia con i tradizionali cioccolatini, ma altrove - specie in Oriente - riserva curiose sorprese.

Food Talk| Come ti restringo il cibo e te lo faccio pagare di più

Conoscete la Shrinkflation? Dovreste: vi spieghiamo che cosa è e quali deleterie conseguenze ha. E non è l'unico peso che grava sul mondo alimentare.

Food Talk | La vera protagonista de "La Grazia" di Paolo Sorrentino: la pizza

Il lungometraggio del celebre regista italiano ha ottenuto grandi incassi e visibilità. Anche grazie a una eccellenza italiana

Food Talk | Lunga vita al pandoro libero da Chiara Ferragni

Dopo la chiusura con il proscioglimento della vicenda giudiziaria che ha riguardato la nota influencer, di buono resta solo lo storico dolce.

