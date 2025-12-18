Gemma Gaetani
2025-12-18

Food Talk | Il bicchiere giusto per il momento di festa

Con Elena Tessari, grande "donna del vino", raccontiamo una storia di eccellenza italiana. Con qualche consiglio per il Natale che arriva.

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | L'apoteosi della pasta romana

Food Talk | L'apoteosi della pasta romana

Alla scoperta dell'all you can pasta di "Ma che ce frega", una sfilata di piatti iconici e tanto altro.

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | Le meraviglie dello spumante

Food Talk | Le meraviglie dello spumante

Con Gianni Tessari, presidente del Consorzio Lessini Durello, esploriamo la storia di una grande eccellenza italiana apprezzata nel mondo.

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | Le meraviglie dell'uovo - seconda parte

Food Talk | Le meraviglie dell'uovo - seconda parte

Seconda parte dell'intervista a Barbara Agosti, chef di Eggs, la regina delle uova che prepara in ogni modo con immensa creatività.

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | Le meraviglie dell'uovo

Food Talk | Le meraviglie dell'uovo

Intervista con Barbara Agosti, chef di Eggs, la regina delle uova che prepara in ogni modo con immensa creatività

gemma gaetani food talk podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy