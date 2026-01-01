Gemma Gaetani
2026-01-01

Food Talk | Pignataro e la cucina italiana patrimonio Unesco - seconda parte

Con Luciano Pignataro commentiamo l'iscrizione della nostra grande tradizione gastronomica nel patrimonio immateriale dell'umanità.

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | Pignataro e la cucina italiana patrimonio Unesco - prima parte

Food Talk | Pignataro e la cucina italiana patrimonio Unesco - prima parte

Con Luciano Pignataro commentiamo l'iscrizione della nostra grande tradizione gastronomica nel patrimonio immateriale dell'umanità

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | Il bicchiere giusto per il momento di festa

Food Talk | Il bicchiere giusto per il momento di festa

Con Elena Tessari, grande "donna del vino", raccontiamo una storia di eccellenza italiana. Con qualche consiglio per il Natale che arriva.

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | L'apoteosi della pasta romana

Food Talk | L'apoteosi della pasta romana

Alla scoperta dell'all you can pasta di "Ma che ce frega", una sfilata di piatti iconici e tanto altro.

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | Le meraviglie dello spumante

Food Talk | Le meraviglie dello spumante

Con Gianni Tessari, presidente del Consorzio Lessini Durello, esploriamo la storia di una grande eccellenza italiana apprezzata nel mondo.

gemma gaetani food talk podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy