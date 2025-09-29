Antonio Rossitto
2025-09-29

Luca De Carlo: «Sul candidato in Veneto la scelta spetta a noi di Fdi»

Luca De Carlo (Imagoeconomica)
Il coordinatore regionale: «O ascoltiamo il territorio, dove siamo al 37%, o decidiamo di essere generosi e lasciamo la Regione a un alleato. Se la Meloni me lo chiede, corro io».
Sta per scoppiare la bolla dei droni?

(Getty Images)
  • Lo prevede il numero uno di Rheinmetall, colosso tedesco delle armi. Il rapido calo dei prezzi e lo sviluppo delle capacità di intercetto potrebbero dargli ragione.
  • L’Intelligenza artificiale rivoluzionerà il settore. Nell’Ue Berlino detta i tempi. L’Italia con Piaggio Aero ha perso un’occasione.
  • Nel 2024 il settore è cresciuto del 10%. Dietro al leader Leonardo, ci sono altre 656 imprese. Investimenti per ispezionare le linee elettriche e monitorare il territorio.

Lo speciale contiene tre articoli.

Valditara: «Alla maturità tornano le materie»

Giuseppe Valditara (Imagoeconomica)
Il ministro dell’Istruzione: «Ormai nel nome dell’interdisciplinarietà non si studiavano quasi più. I bulli? Sospenderli non basta, dovranno fare volontariato nelle case di riposo o spazzare il giardino della scuola».
«Immunità alla Salis? La sinistra è garantista soltanto con gli amici»

Enrico Costa (Imagoeconomica)
Il deputato di Fi Enrico Costa: «Contro Nordio e Piantedosi l’opposizione ha rinunciato a fare politica e suona il citofono delle Procure».
Contestati gli aiuti a chi non vuol abortire

La sociologa Chiara Saraceno (Ansa)
Interruzioni di gravidanza in aumento, ma i progressisti vedono obiettori ovunque. E impazziscono per i fondi regionali alle future mamme in difficoltà economica.
