Patrizia Floder Reitter
2025-11-13

Siti porno aperti: privacy salva, minori meno

(IStock)
Ieri sarebbe dovuta scattare la norma per l’autenticazione digitale dei maggiorenni, ma molti portali hard non hanno rivisto le modalità d’accesso. Tutelare i giovani dal materiale a luci rosse va bene, ma non al prezzo di libertà e discrezione degli adulti.
Dimmi La Verità | Alberto Gusmeroli (Lega): «La nuova rottamazione delle cartelle esattoriali»

Ecco #DimmiLaVerità del 13 novembre 2025. Il presidente della commissione Attività produttive Alberto Gusmeroli, della Lega, spiega i dettagli della nuova rottamazione delle cartelle esattoriali.

Hai capito le Ong: giro d’affari da 1,4 miliardi

(Getty Images)
Il report di Open cooperazione fa i conti in tasca agli attivisti. In Italia oltre 1.000 progetti, +40% negli ultimi cinque anni.
Sberna: «Il Piano Mattei è dialogo costruttivo tra i due continenti»

Sberna: «Il Piano Mattei è dialogo costruttivo tra i due continenti»play icon
(Totaleu)

Lo ha detto l'eurodeputata di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna in occasione dell'evento «Mattei Plan for African and Global Gateway» sul Piano Mattei come motore di sviluppo per il futuro.

«Piano Mattei: le parole chiave sono partnership, dignità e trasferimento tecnologico»

«Piano Mattei: le parole chiave sono partnership, dignità e trasferimento tecnologico»play icon
(Totaleu)

Lo ha detto il presidente della Fondazione Social Economic Development Aroldo Curzi Mattei, a margine dell'evento «Mattei Plan for Africa and Global Gateway», sul Piano Mattei e le sue finalità.

