Cuciniamo insieme | Zuppa inglese di panettone

D’accordo, le feste non sono ancora terminate, ma di sicuro un po’ di avanzi li avete già accumulati e, soprattutto pensando al cenone di San Silvestro, potete dare prova – stupendo gli ospiti – di una insospettata abilità di pasticceria semplicemente dedicandovi a uno dei dolci più tradizionali d’Italia che in questo caso trattiamo alla fiorentina, cioè a forma di zuccotto, con anche una finalità anti-spreco.Ingredienti - 800 gr di panettone, 1L di latte, 8 cucchiai di farina 00, 8 cucchiai colmi di zucchero semolato, 4 uova, un limone non trattato, 4 cucchiai di cacao in polvere o 80 gr di cioccolata meglio se fondente, 125 cc di Alchermes (nel caso abbiate dei bambini e non volete usare alcol allora 125 ml di latte più una fialetta di colore rosso per dolci).Procedimento - Iniziate a fare la crema scaldando in una pentolina capiente il latte, aggiungete a poco a poco la farina sempre girando con la frusta in modo che non si formino grumi, poi lo zucchero, la buccia del limone evitando di intaccare l’albedo e infine fuori fuoco le uova continuando a girare sempre con la frusta. Quando le uova si sono ben incorporate rimettete sul fuoco a fiamma molto bassa e fate addensare la crema sempre rigirando. A questo punto eliminate la scorza di limone e prendete un terzo della crema e versatela in un altro pentolino aggiungendo la polvere di cacao oppure la cioccolata sbriciolata. In questo secondo caso fate prendere ancora un po’ di calore per far sciogliere la cioccolata. Dovete sempre girare il composto per evitare che si formino grumi. Ora prendete una forma da zuccotto (basta una bastardella) e rivestitela di pellicola trasparente all’interno, vi faciliterà il distacco della zuppa inglese una volta freddata. Fate a fette abbastanza sottili il panettone e rivestite le pareti dello stampo. Bagnate con l’Alchermes poi versate la crema al cioccolato. Compattate bene e chiudete lo strato con altro panettone bagnato di liquore. Ora versate la crema bianca e chiudete con altre fettine di panettone. Sigillate con la pellicola e andate in frigo per almeno un’ora. Una volta che lo zuccotto si è consolidato, sformatelo sul piatto di portata togliendo la pellicola.Come far divertire i bambini - Date a loro l’incombenza di rivestire lo stampo con le fette di panettone, scoprirete quanto sanno essere precisi.Abbinamento - Abbiamo optato per un Marsala stravecchio, vanno benissimo un Sagrantino di Montefalco passito, una Vernaccia di Serrapetrona amabile oppure se volete un impatto più sofisticato un Torcolato di Breganze o una Malvasia delle Lipari passita.