La Borsa e la Vita | Le «buone azioni benedette dal Papa»

Giuliano Zulin
and
Nino Sunseri
2026-02-13

La banca del Vaticano offre due Etf che puntano sulle Borse, uno per l’Europa e uno per Wall Street. Tra i titoli preferiti c’è Nvidia, ma pure Deutsche Telecom, un colosso del lusso, ma un solo titolo di Piazza Affari. Ecco su chi punta la finanza cattolica.

Ecco #DimmiLaVerità del 13 febbraio 2026. La deputata di Azione Federica Onori, dalla conferenza sulla sicurezza di Monaco, commenta la posizione dell'Europa (e dell'Italia) sull'Ucraina.

Le mani dei leader Ue sui nostri risparmi

Christine Lagarde (Ansa)
Per crescere bisognerebbe aumentare domanda interna e salari. Invece, come ha detto ieri il presidente del Consiglio dell’Unione Costa, «la priorità è sbloccare i fondi privati». Obiettivo: dirottarli su investimenti rischiosi. La Spagna sta facendo da precursore.

Non possono passare sotto silenzio le parole con cui il presidente del Consiglio europeo, il portoghese Antonio Costa, ieri ha presentato i lavori del vertice informale dei capi di governo dei 27 Stati membri: «La vera priorità è sbloccare i fondi privati, mobilitare i nostri risparmi per investire nelle nostre aziende e creare un ecosistema di investimento più dinamico e vivace».

Bruxelles toglie tariffe a Pechino che ringrazia con dazi sui formaggi

Bruxelles toglie tariffe a Pechino che ringrazia con dazi sui formaggi
Ursula von der Leyen (Ansa)
Abolita la tassa sulle auto prodotte da Volkswagen in Cina. Ultimo di una serie di errori.

La Commissione europea toglie i dazi su un modello di auto Volkswagen prodotto in Cina e Pechino ringrazia mettendo i dazi su latticini e formaggi europei.

San Valentino tra cibi afrodisiaci e vini da sogno

San Valentino tra cibi afrodisiaci e vini da sogno
iStock

Dal tartufo ai crostacei, dagli spumanti italiani ai grandi rossi, una guida per celebrare la festa del santo innamorato con gusto e stile, tra piatti romantici e brindisi indimenticabili. I regali? Non siate invadenti. Meglio i cioccolatini, accompagnati però da un biglietto scritto con sentimento o i fiori.

«Domani è San Valentino e, appena sul far del giorno, io che son fanciulla busserò alla tua finestra, voglio essere la tua Valentina». Questo fa dire William Shakespeare a Ofelia, ormai appannata dalla follia indottale dalla morte del padre, a lei che è persa d’amore per Amleto. Testimonia di questo verso come le Valentine siano le innamorate che dallo Stil novo in avanti popoleranno i sospiri letterari emulate dai giovani amanti.

