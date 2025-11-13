Fabrizio Boschi
2025-11-13

La sinistra crea fake sui femminicidi pur di attaccare la riforma Valditara

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara (Ansa)
Bagarre alla Camera: l’opposizione attacca sull’educazione sessuale e il ministro sbotta: «Una balla». Appendino parla di «bavaglio». Approvato un emendamento bipartisan sugli accordi prima del sesso.
Consenso informato, famiglie al centro

(IStock)
Il provvedimento è richiesto da molti genitori, che vogliono continuare a educare i propri figli e che così potranno scegliere liberamente. Pure le scuole avranno doveri.
Siti porno aperti: privacy salva, minori meno

(IStock)
Ieri sarebbe dovuta scattare la norma per l’autenticazione digitale dei maggiorenni, ma molti portali hard non hanno rivisto le modalità d’accesso. Tutelare i giovani dal materiale a luci rosse va bene, ma non al prezzo di libertà e discrezione degli adulti.
Dimmi La Verità | Alberto Gusmeroli (Lega): «La nuova rottamazione delle cartelle esattoriali»

Ecco #DimmiLaVerità del 13 novembre 2025. Il presidente della commissione Attività produttive Alberto Gusmeroli, della Lega, spiega i dettagli della nuova rottamazione delle cartelle esattoriali.

Hai capito le Ong: giro d’affari da 1,4 miliardi

(Getty Images)
Il report di Open cooperazione fa i conti in tasca agli attivisti. In Italia oltre 1.000 progetti, +40% negli ultimi cinque anni.
Nuove storie
