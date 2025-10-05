Nino Sunseri
2025-10-05

Ursula promette quasi 2 miliardi a Elkann

lUrsula von der Leyen (Ansa)
Il presidente della Commissione, ospite alla Tech Week di Torino, strizza l’occhio al patron di Stellantis sui veicoli elettrici: «L’Ue ha un piano d’azione per l’automotive, dalle batterie ai costi più accessibili». Progetto però ancora sconosciuto pure a Bruxelles.
Il Rottamato che vive del vuoto a sinistra

Matteo Renzi (Ansa)
Il luogo comune lo vuole abile comunicatore, ma l’ex premier pare più che altro un «battutaro» dai rapporti altalenanti con la stampa. Grazie all’assenza di un vero leader progressista, resta (a stento) a galla, mentre oggi si chiude la Leopolda che liquida Italia viva.
Sánchez «mata» chi difende la vita. «Diritto all’aborto in Costituzione»

Pedro Sanchez
Il capo del governo spagnolo: nessuno deve informare le donne sui possibili rischi.
Leone XIV firma la sua prima Esortazione

Papa Leone XIV (Getty)
Il pontefice redige il documento apostolico «Dilexi te», che sarà reso pubblico giovedì. Attesa entro i prossimi mesi l’Enciclica. E all’udienza parla da chestertoniano: «Il Giubileo apre anche alla speranza di una diversa distribuzione delle ricchezze».
Si presenta da erede ma corregge la rotta. Il metodo Prevost archivia Bergoglio

Papa Leone XIV (Ansa)
Concretezza, pensiero e paletti: non si oppone mai a Francesco, ma lo supera. Sul fine vita: «L’esistenza vale fino all’ultima ora».
