2025-08-10
La Ue prova a sabotare la pace di Ferragosto
Ursula von der Leyen e Volodymyr Zelensky (Ansa)
- Trump-Putin-Zelensky, passi avanti per il vertice del 15 in Alaska. Ursula si mette subito di traverso e lancia una proposta alternativa: «Kiev al tavolo». Vertice a Londra con l’Italia: sì al cessate il fuoco.
- Il summit mette alle corde il presidente ucraino che si impunta: «Non cedo territori». Il suo sì alla perdita di alcuni distretti farebbe crollare il «mito» della vittoria finale. Quindi per resistere cerca sponde in Europa.