Giorgio Gandola
and
Alessandro Rico
2025-08-10

La Ue prova a sabotare la pace di Ferragosto

Ursula von der Leyen e Volodymyr Zelensky (Ansa)
  • Trump-Putin-Zelensky, passi avanti per il vertice del 15 in Alaska. Ursula si mette subito di traverso e lancia una proposta alternativa: «Kiev al tavolo». Vertice a Londra con l’Italia: sì al cessate il fuoco.
  • Il summit mette alle corde il presidente ucraino che si impunta: «Non cedo territori». Il suo sì alla perdita di alcuni distretti farebbe crollare il «mito» della vittoria finale. Quindi per resistere cerca sponde in Europa.

pace ucraina

Netanyahu isolato, anche l’Italia boccia l’assalto finale a Gaza: «Si rischia la catastrofe»

Benjamin Netanyahu (Ansa)
  • Firmata una dichiarazione con altri Paesi per respingere l’occupazione di Israele. Si accoda la Russia: «Situazione già drammatica». C’è una possibile regia Usa.
  • La rabbia delle famiglie degli ostaggi. Stati Uniti, Egitto e Qatar provano a mediare.

israele gaza

Trump incontrerà Putin in Alaska:  «Voglio portare pace sulla Terra»

Donald Trump (Ansa)
Vertice a Ferragosto nello Stato Usa più vicino alla Russia. Il Cremlino: «Il prossimo da noi». Secondo fonti lo zar chiederà Donbass e Crimea. Giallo Witkoff: avrebbe sbagliato ad annunciare lo «scambio» di regioni.
trump putin

Le pillole di galateo di Petra e Carlo: rispettare lo spazio della relazione

content.jwplatform.com
pillole di galateo

Il Pd va a Bibbiano per vendicarsi dei suoi accusatori. Ma scorda qualcosa

Il Pd va a Bibbiano per vendicarsi dei suoi accusatori. Ma scorda qualcosa
Luca Gauccio al Festival d'Enza di Bibbiano
Dopo le assoluzioni in primo grado, alla festa dem nel paese emiliano si canta vittoria. Ma quel modello era un disastro.
bibbiano pd
