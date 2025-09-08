Federico Novella
2025-09-08

«Schlein ha ceduto su tutto. Alla fine Conte la travolgerà»

Carlo Calenda (Ansa)
Il capo di Azione Carlo Calenda: «Campania apice del trasformismo: la sinistra si crede così superiore da divenire immorale. D’Alema in Cina? Sui “poveri comunisti” aveva ragione il Cav»..
calenda

Edicola Verità | La rassegna stampa dell' 8 settembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa dell'8 settembre con Flaminia Camilletti

flaminia camilletti edicola verità podcast

«Lepore fa il gioco dei pusher africani con i nostri soldi»

Davide Bergamini
Il deputato leghista Davide Bergamini: «Il crack crea dipendenza fin dal primo uso, bisogna fare deterrenza. Così si normalizza il consumo di droga».
bergamini

Macron e i suoi ora lo dicono: la democrazia è un problema

Emmanuel Macron (Getty Images)

Il premier francese rischia grosso e si infuria con i suoi partiti in maggioranza: «Si combattono tra di loro e non mi sostengono». È la lezione di Mario Monti: le normali dinamiche del consenso terrorizzano gli europeisti.

macron

K.I.S.S. | Sparò alle stelle, finì in un libro

Una missione neppure troppo rischiosa né complicata, un’arma rivoluzionaria e un codice misterioso. Questa è la storia di Celestial Eagle.

sergio barlocchetti kiss podcast
