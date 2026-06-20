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Giacomo Amadori
2026-06-20

Stadio gratis a Olly. Interrogazione sul presunto spreco

Stadio gratis a Olly. Interrogazione sul presunto spreco
Una foto del concerto di Olly a Genova. Nel riquadro lo scatto postato su Instagram dal sindaco Silvia Salis
La probabile concessione a canone zero del sindaco Silvia Salis per le date del cantante fa infuriare l’opposizione genovese, che parla di danno erariale.

Ormai è praticamente ufficiale. La giunta di Silvia Salis ha concesso a titolo gratuito lo stadio Luigi Ferraris per i tre concerti genovesi di Olly. In cambio, come da consuetudine per le esibizioni dei cantanti negli stadi d’Italia, le società che hanno prodotto lo spettacolo, la capofila Magellano, emanazione della Friends & partner di Ferdinando Salzano, la Rst e la Ops, dovranno occuparsi della rizollatura del prato rovinato dalla presenza dei fan.

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silvia salis genova
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Campo largo in posa per la Fiom. Al posto di Bonelli c’è Zuppi in video

Campo largo in posa per la Fiom. Al posto di Bonelli c’è Zuppi in video
Il cardinale Matteo Zuppi (Ansa)
Confronto sul lavoro tra Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni alla festa dei 125 anni del sindacato dei metalmeccanici rossi. Oltre al leader dei Verdi manca ancora Matteo Renzi, in compenso arriva un messaggio del presidente Cei.

Pare che Matteo Renzi abbia appeso un cartello: «Tornio subito». Non è un refuso, è il riferimento a uno degli strumenti di lavoro dei metalmeccanici; lui alla loro festa non ci sarà.

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sinistra a pezzi
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Il Sahel brucia ancora: l’attacco a Niamey mette sotto pressione il Niger

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Il Sahel brucia ancora: l’attacco a Niamey mette sotto pressione il Niger
L'immagine satellitare di Vantor mostra una panoramica dell'aeroporto di Niamey e delle basi militari circostanti prima di un attacco in Niger (Getty Images)
Il JNIM, ramo saheliano di al Qaeda, rivendica l’assalto all’aeroporto della capitale e a diverse basi militari. Nel complesso colpito è presente anche il contingente italiano impegnato nell’addestramento dei paracadutisti nigerini. L’offensiva conferma la crescente pressione jihadista sulla regione.
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Migrante strangola bimbo. In Ue litigano sui rimpatri

Migrante strangola bimbo. In Ue litigano sui rimpatri
Ansa
  • La Meloni e altri 18 leader chiedono di accelerare sugli hub nei Paesi terzi. Macron: «Non è conforme ai nostri principi».
  • Immigrati scatenati nel Nord d’Italia: a Brescia un africano, regolare, aggredisce un piccolo di 3 anni al parco. Nella Bergamasca, un magrebino entra in una casa e prova a stuprare una ventitreenne.

Lo speciale contiene due articoli.

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rimpatri migranti ue

Non Sparate sul Pianista | Mascagni-Leoncavallo: maratona verista al Regio di Torino

Non Sparate sul Pianista | Mascagni-Leoncavallo: maratona verista al Regio di Torinoplay icon

Andrea Battistoni, direttore musicale del Regio di Torino, presenta la prossima stagione del teatro, che si aprirà con una tetralogia all’insegna del Verismo. Protagonisti Mascagni e Leoncavallo: si parte con Cavalleria rusticana e Pagliacci, poi Iris e Bohème. Due perle oscurate dal sole di Puccini.

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