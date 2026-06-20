Carlo Melato Non Sparate sul Pianista | Mascagni-Leoncavallo: maratona verista al Regio di Torino play icon

Andrea Battistoni, direttore musicale del Regio di Torino, presenta la prossima stagione del teatro, che si aprirà con una tetralogia all’insegna del Verismo. Protagonisti Mascagni e Leoncavallo: si parte con Cavalleria rusticana e Pagliacci, poi Iris e Bohème. Due perle oscurate dal sole di Puccini.