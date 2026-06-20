True Flaminia Camilletti Fabio Amendolara and Migrante strangola bimbo. In Ue litigano sui rimpatri Ansa

La Meloni e altri 18 leader chiedono di accelerare sugli hub nei Paesi terzi. Macron: «Non è conforme ai nostri principi».Immigrati scatenati nel Nord d’Italia: a Brescia un africano, regolare, aggredisce un piccolo di 3 anni al parco. Nella Bergamasca, un magrebino entra in una casa e prova a stuprare una ventitreenne.Lo speciale contiene due articoli.Migranti e bilancio europeo. Su questo si concentra l’azione di Giorgia Meloni che ieri, nella seconda giornata di Consiglio europeo, ha riunito 13 leader proprio per parlare delle soluzioni basate sui Paesi terzi. «Negli ultimi mesi l’Europa ha compiuto passi avanti significativi: dalla lista europea dei Paesi sicuri di origine al nuovo concetto di Paese terzo sicuro, dalla Dichiarazione di Chisinau all’accordo sul nuovo regolamento Rimpatri, fino al sostegno finanziario dell’Unione europea per soluzioni innovative in materia migratoria», ha dichiarato Meloni sui social. Ora serve accelerare. È il momento di passare dalle regole ai fatti, a partire dall’attuazione del regolamento Rimpatri. Con la lettera congiunta inviata oggi insieme al primo ministro Frederiksen e ad altri 17 Capi di Stato e di governo, chiediamo di avviare rapidamente progetti pilota concreti, efficaci e replicabili. Valutando anche ipotesi di centri di rimpatrio congiunti in Paesi terzi». La lettera indirizzata al presidente del Consiglio Ue Antonio Costa firmata, oltre che dalla premier italiana e danese, dai leader di Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia. Si legge: «Dobbiamo mostrare risultati concreti che facciano una reale differenza per i nostri cittadini e procedere con soluzioni basate in Paesi terzi il prima possibile». Per i leader si tratta del modello «più efficace per scardinare i modelli di business dei trafficanti di migranti, rimuovere gli incentivi alla migrazione irregolare verso l’Europa e garantire che coloro che non hanno il diritto legale di soggiornare in Europa siano rimpatriati». Fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che nel corso della riunione è stato mostrato apprezzamento per i risultati conseguiti negli ultimi mesi, tra cui l’istituzione della lista europea dei Paesi sicuri di origine, l’introduzione del nuovo concetto di Paese terzo sicuro, l’adozione della Dichiarazione di Chisinau sulla migrazione, l’accordo politico sul nuovo regolamento Rimpatri e, più recentemente, l’inserimento di un riferimento al sostegno finanziario dell’Unione per le soluzioni innovative in materia migratoria nell’ambito dei negoziati sul prossimo Quadro finanziario pluriennale.Nella lettera mancano le firme di Spagna e Francia. Infatti se da un lato il cancelliere tedesco Friedrich Merz si pone contro la linea italiana in materia di bilancio Ue, il presidente francese Emmanuel Macron e il premier spagnolo Pedro Sanchez, prendono le distanze dal modello Albania. «La Francia non sostiene il modello dei cosiddetti “return hubs” i centri per il rimpatrio dei migranti irregolari in Paesi terzi sostenuti da un gruppo di Stati membri guidato da Italia, Danimarca e Paesi Bassi», ha spiegato Macron al termine del Consiglio europeo. «Per quanto riguarda la Francia, noi non effettuiamo rimpatri verso Paesi terzi perché non credo che sia né efficace né conforme ai principi della nostra comunità», ha affermato il capo dell’Eliseo esprimendo anche contrarietà all’ipotesi di utilizzare il bilancio dell’Unione europea per finanziare questo tipo di strumenti. «Per quanto mi riguarda, occorre rispettare le politiche di ciascuno Stato». Fonti diplomatiche spagnole assicurano invece che non ci sarebbe stato alcuno scontro tra Meloni e Sánchez, sulla politica Ue per le migrazioni, ma che si sarebbe trattato di uno «scambio» di opinioni, un «dialogo» che non avrebbe restituito le sensazioni di un vero e proprio scontro come riportato dai media. Sánchez ha rivendicato i risultati dell’approccio alla migrazione spagnolo, chiarendo che si tratta di una competenza specifica di ogni Paese e che non tutti devono usare gli stessi strumenti. Il premier spagnolo avrebbe anche ribadito il pieno impegno per il controllo delle frontiere dell’Ue, nel rispetto del patto per la migrazione europeo e in tutte le relazioni dell’Unione. I due leader, precisa la fonte, hanno avuto anche un incontro bilaterale al termine della riunione degli amici della Coesione, in cui non sarebbe emerso nessun problema. Acqua sul fuoco rispetto a quanto riportato da Politico che ha scritto che i due si sarebbero scontrati sulla decisione di Madrid di regolarizzare la posizione di circa 500.000 richiedenti asilo. Comunque sia andata, la distanza dei due Paesi su questi temi resta. Una posizione quella spagnola e francese, che però risulta evidentemente minoritaria in Europa. Una posizione che non rispetterebbe neanche i desideri dei propri cittadini perché secondo un sondaggio di Swg commissionato da Will media, mostrato nella trasmissione di La7, Tagadà, più della metà dei cittadini spagnoli e francesi è favorevole all’attuazione dei centri di rimpatrio in Paesi terzi. Un dato più alto di quello italiano, in cui la fetta di popolazione che è favorevole si aggira intorno al 40% mentre circa il 25% sarebbe contrario. Ad ogni modo il tema migranti verrà ampiamente discusso a ottobre, quando è prevista una riunione strategica così come spiegato nelle conclusioni del vertice sul quadro finanziario pluriennale, migrazione, droghe e altri temi del vertice dei leader Ue a Bruxelles. Il Consiglio europeo ha fatto il punto sui progressi compiuti nell’ambito dell’agenda legislativa e nell’attuazione delle sue precedenti conclusioni e alla luce della recente lettera della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il Consiglio europeo sollecita la prosecuzione dei lavori intensificati su tutti i fronti, compresa la dimensione esterna e i partenariati globali, in linea con il diritto dell’Ue e internazionale.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/migranti-ue-rimpatri-strangola-bimbo-2677067020.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="nigeriano-tenta-di-strangolare-bimbo-tunisino-cerca-di-violentare-ragazza" data-post-id="2677067020" data-published-at="1781941445" data-use-pagination="False"> Nigeriano tenta di strangolare bimbo. Tunisino cerca di violentare ragazza Prima un bambino di dieci anni, poi uno di appena tre. Presi per il collo in un parco pubblico, davanti alle famiglie, in pieno giorno. Una scena che a Brescia, e non solo, nessuno riesce a togliersi dalla testa. Un video di pochi secondi, diffuso dal Tg1, mostra gli istanti successivi all’aggressione. Si vede un uomo agitato che cerca di divincolarsi dalla presa di chi lo ha fermato. Poi l’arrivo della polizia e il trasferimento in Questura. La polizia lo identifica: cittadino nigeriano di 29 anni con permesso di soggiorno ma con precedenti per droga. Lo straniero era nel parco Guido Alberini e, secondo gli investigatori, era «in evidente stato di alterazione psicofisica». A un certo punto, hanno raccontato i presenti, ha afferrato al collo i due bambini. Il primo sarebbe riuscito a sfuggire alla presa e a scappare. Il secondo, un bambino di tre anni, sarebbe stato invece afferrato con forza al collo, strattonato violentemente e scaraventato a terra. Gli investigatori parlano di un tentativo di strangolamento. Poi, uno dei presenti, Aslam Naveed, pakistano, si è lanciato contro il nigeriano. «L’ho messo a terra, l’ho stretto e ho detto a mia moglie di chiamare la polizia». Ma le ha prese anche lui: «Sono malato di cuore e mi ha colpito al petto, avevo dolore ma non l’ho lasciato andare», ha aggiunto Naveed. Poteva trasformarsi in una tragedia. Le accuse sono pesanti: lesioni personali aggravate, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Durante il fermo avrebbe infatti colpito gli agenti intervenuti con calci e pugni. Le notizie diffuse successivamente parlano anche di un disagio psichico. E siccome sono state avviate le pratiche per la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione, questo è un dettaglio che potrebbe avere un peso. Perché se dovesse finire in un Cpr qualche camice bianco (come è accaduto in modo seriale a Ravenna) potrebbe certificare l’incompatibilità con il trattenimento. Per ora il giudice ha disposto gli arresti domiciliari. Ma il caso merita particolare attenzione sul fronte giudiziario. I due bambini presi di mira non hanno riportato conseguenze fisiche e non hanno avuto giorni di prognosi. Ma l’episodio, considerato particolarmente grave, ha provocato sgomento in città. A intervenire è stata anche il sindaco di Brescia, Laura Castelletti: «Quanto accaduto al parco Alberini è un fatto gravissimo, che scuote profondamente la nostra comunità». E, con una certa preoccupazione, ha richiamato anche la questione delle misure adottate nei confronti dell’aggressore: «In queste ore è stato annunciato l’avvio delle procedure per la revoca del permesso di soggiorno e per l’espulsione dell’uomo coinvolto. Allo stesso tempo, però, molti cittadini faticano a comprendere come, dopo un episodio di questo tipo, la persona si trovi agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. È una situazione che evidenzia una distanza palese tra il sentimento diffuso nella popolazione e le risposte che lo Stato riesce a fornire di fronte a fatti che coinvolgono minori e suscitano sconcerto».Lo Stato, in realtà, ha risposto subito. È la via giudiziaria quella che appare più scivolosa. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha definito la notizia «raccapricciante» e la situazione «inaccettabile», sostenendo che «non si può negare che esista un problema di ordine pubblico e sicurezza». Ma quello di Brescia non è stato ieri l’unico caso che ha alterato la quotidianità della città lombarde. A Ponteranica, alle porte di Bergamo, cambia lo scenario, ma resta la stessa sensazione di vulnerabilità.Il pomeriggio di paura si è consumato all’interno di una palazzina. Una ragazza di 23 anni era sola in casa e si stava preparando per fare la doccia quando uno sconosciuto è entrato nell’abitazione.Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo avrebbe prima scavalcato la recinzione della proprietà, poi raggiunto l’appartamento al primo piano e infine infranto una porta a vetri per fare irruzione. Una volta dentro avrebbe sorpreso la ragazza, l’avrebbe presa per i capelli, trascinata verso il giardino condominiale nel probabile tentativo di violentarla. Uno dei presenti ha raccontato che «lei urlava» e «chiedeva aiuto». Ma anche che «lui l’ha spogliata in un secondo». A salvarla sono state le sue urla. I vicini si sono precipitati all’esterno e hanno compreso immediatamente la gravità della situazione. Sono intervenuti. Uno di loro ha aperto una canna dell’acqua e ha puntato il getto contro l’aggressore, mentre gli altri l’hanno immobilizzato (anche con una corda che era in giardino) e lo hanno trattenuto fino all’arrivo dei carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari del Radiomobile della Compagnia di Bergamo che hanno preso in custodia l’uomo, identificato come un cittadino di origine tunisina con lo status di richiedente asilo.La ventitreenne è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per gli accertamenti e il supporto medico e psicologico. A raccontare quei momenti è il padre della ragazza. «Avevo appena finito di lavorare a Bergamo quando ho ricevuto la chiamata di mia figlia. Era disperata, gridava, diceva che c’era qualcuno in casa e mi chiedeva di venire subito. Mi sono precipitato a Ponteranica in tempo record e lì ho scoperto l’agghiacciante aggressione che aveva appena subìto, da uno sconosciuto che ha cercato di violentarla nel nostro giardino. Sono intervenuti i vicini che hanno fermato quell’uomo». In entrambi i casi, la differenza tra una tragedia e una notizia di cronaca l’hanno fatta le persone presenti sul posto.