True Nino Sunseri Il Btp dà ossigeno ai conti pubblici. Investimenti per quasi 9 miliardi Giancarlo Giorgetti (Ansa)

Risiko bancario, da Commerz segnale distensivo a Unicredit: «Aperti al dialogo».Il ministro Giancarlo Giorgetti avrà ragioni di soddisfazione. Una boccata d’ossigeno per i conti pubblici e anche per il governo. Infatti è risultata largamente positiva l’accoglienza del Btp Italia Sì, il titolo di Stato pensato per i piccoli risparmiatori e costruito come scudo contro l’inflazione. Il Tesoro ha raccolto quasi 9 miliardi attraverso 281.140 contratti.Non è solo la cifra finale a raccontare la storia, ma il modo in cui si è formata. Il collocamento è partito con il ritmo di un’asta in accelerazione: un miliardo già nella prima ora, 3,17 miliardi alla fine del primo giorno. Poi la progressione si è fatta più fisiologica (2,18 miliardi il secondo giorno, 1,54 il terzo, 1,19 il quarto), fino ai 744 milioni dell’ultima mezza giornata. Un’onda lunga che non si è mai davvero ritirata, segno di una domanda diffusa. Il dato forse più eloquente resta quello della composizione delle prenotazioni: il 65,6% dei contratti sotto i 20.000 euro, e circa il 90,3% sotto i 50.000. È qui che il titolo mostra la sua natura profonda: non un’operazione da grandi capitali, ma un prodotto disegnato per il risparmio di massa. E infatti, come osservano dal ministero dell’Economia, la risposta è arrivata soprattutto dai piccoli risparmiatori, più che dal private banking.Il confronto storico aiuta a misurare il peso dell’operazione. Limitatamente alla componente retail, il nuovo titolo si colloca ben oltre la media delle ultime 15 emissioni del Btp Italia, pari a circa 5,7 miliardi. E supera anche l’ultima emissione di maggio 2025, ferma a 6,5 miliardi. Per trovare qualcosa di più alto bisogna tornare all’emissione di aprile 2014, con circa 10 miliardi. Ma soprattutto al maxi collocamento del maggio 2020, quasi 14 miliardi, nel pieno della pandemia, quando il risparmio cercava sicurezza più che rendimento.Il nuovo titolo porta con sé anche una serie di innovazioni. Il tasso minimo garantito è stato confermato all’1,6%. Ma non finisce qui: le cedole semestrali si calcolano sommando tasso fisso e inflazione del semestre, rendendo più immediata la lettura del ritorno complessivo. La durata è di cinque anni. Una scelta non casuale, perché la scadenza breve è oggi quella più gradita ai risparmiatori e coerente con il nuovo ciclo dei tassi. C’è poi il premio fedeltà: uno 0,6% finale per chi porta il titolo fino alla scadenza. Un incentivo semplice, quasi comportamentale, che premia la permanenza più della speculazione. La tassazione sarà la solita del 12,5%. Secondo gli esperti i rendimento a scadenza sarà intorno al 3,5%.Sul mercato bancario europeo, intanto, il fronte resta aperto e tutt’altro che pacificato. Ieri si è conclusa la prima fase dell’Ops lanciata da Unicredit su Commerzbank. La banca milanese ha raccolto il 12,5% del capitale portando la partecipazione complessiva al 44,3%. Ora l’offerta verrà riaperta e ormai la soglia della maggioranza assoluta appare a portata di mano. Da Commerzbank arriva un messaggio che tiene insieme cautela e fermezza: «Restiamo aperti al dialogo», dice il portavoce della banca, ma solo a condizione che Unicredit mostri una reale disponibilità a confrontarsi sulle criticità sollevate. Le condizioni, ribadisce l’istituto tedesco, restano immutate: un premio adeguato per gli azionisti e il pieno rispetto del piano industriale «Momentum 2030». Il punto centrale resta sempre lo stesso: il rapporto di cambio non è considerato sufficientemente premiante e, anzi, viene letto come ancora penalizzante anche tenendo conto del dividendo atteso nel 2026.Eppure, sotto la superficie della rigidità formale, qualcosa si muove. Il tono non è più quello della chiusura netta, ma di una trattativa che resta sospesa, in attesa di condizioni migliori. Un’apertura cauta, forse obbligata, che segna un cambio di atmosfera rispetto alla recente stagione di contrapposizione più dura.