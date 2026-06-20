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Nino Sunseri
2026-06-20

Il Btp dà ossigeno ai conti pubblici. Investimenti per quasi 9 miliardi

Il Btp dà ossigeno ai conti pubblici. Investimenti per quasi 9 miliardi
Giancarlo Giorgetti (Ansa)
Risiko bancario, da Commerz segnale distensivo a Unicredit: «Aperti al dialogo».

Il ministro Giancarlo Giorgetti avrà ragioni di soddisfazione. Una boccata d’ossigeno per i conti pubblici e anche per il governo. Infatti è risultata largamente positiva l’accoglienza del Btp Italia Sì, il titolo di Stato pensato per i piccoli risparmiatori e costruito come scudo contro l’inflazione. Il Tesoro ha raccolto quasi 9 miliardi attraverso 281.140 contratti.

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Migrante strangola bimbo. In Ue litigano sui rimpatri

Migrante strangola bimbo. In Ue litigano sui rimpatri
Ansa
  • La Meloni e altri 18 leader chiedono di accelerare sugli hub nei Paesi terzi. Macron: «Non è conforme ai nostri principi».
  • Immigrati scatenati nel Nord d’Italia: a Brescia un africano, regolare, aggredisce un piccolo di 3 anni al parco. Nella Bergamasca, un magrebino entra in una casa e prova a stuprare una ventitreenne.

Lo speciale contiene due articoli.

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Non Sparate sul Pianista | Mascagni-Leoncavallo: maratona verista al Regio di Torino

Non Sparate sul Pianista | Mascagni-Leoncavallo: maratona verista al Regio di Torinoplay icon

Andrea Battistoni, direttore musicale del Regio di Torino, presenta la prossima stagione del teatro, che si aprirà con una tetralogia all’insegna del Verismo. Protagonisti Mascagni e Leoncavallo: si parte con Cavalleria rusticana e Pagliacci, poi Iris e Bohème. Due perle oscurate dal sole di Puccini.

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Tutti gli amici inceneriti da Trump

Tutti gli amici inceneriti da Trump
In primo piano al centro dell'immagine, circondato dai cosiddetti «volenterosi», Donald Trump (Ansa)
Donald sempre più scomposto con gli alleati che non sposano la sua geopolitica. Tra i bersagli, persino il Papa: «Un debole». Picconate su Merz, Macron e Starmer.
Esiste un curioso paradosso nella politica internazionale: l’insulto di Donald Trump certifica il rango di un leader. Nel suo pantheon delle umiliazioni sono finiti Macron e Starmer, Obama e Merkel, e perfino papa Leone XIV.
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Pure tra i «Maga» c’è chi tifa Italia: «Giorgia fantastica, Trump mente»

Pure tra i «Maga» c’è chi tifa Italia: «Giorgia fantastica, Trump mente»
L'ex deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene (Ansa). Nel riquadro il suo post su X
Il presidente mollato anche dai suoi primi sostenitori per le campagne belliche e le stoccate ai leader europei. E la nuova rottura con Roma mette in difficoltà Vance e Rubio, che aspirano a succedergli alla Casa Bianca.

Sono ripercussioni significative quelle che il nuovo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni potrebbe avere sul mondo conservatore americano. Ieri, l’ex deputata repubblicana, Marjorie Taylor Greene, ha rilanciato su X il video con cui l’inquilina di Palazzo Chigi replicava all’intervista che il presidente americano aveva rilasciato a La7. «Credo che Giorgia Meloni sia fantastica! Trump mente. Costantemente», ha scritto la Taylor Greene a corredo del suo post.

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