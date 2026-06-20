«Noi guariamo i malati, non li ammazziamo»
Oltre 270 dottori di varie Regioni italiane hanno scritto una lettera aperta alla «Verità»: «Il suicidio medicalmente assistito è deontologicamente inaccettabile. Una legge sul tema non serve. Italiani, sosteneteci firmando la nostra petizione online».
Pubblichiamo la lettera aperta firmata da oltre 270 medici italiani di diverse specializzazioni sul dibattito relativo al suicidio assistito e alla proposta di legge in discussione in Parlamento.
Caro direttore,
Le inviamo questa lettera aperta come contributo al dibattito attualmente in corso relativo alla pratica del suicidio assistito. Oltre a noi promotori, la lettera è stata sottoscritta da oltre 270 medici di varie Regioni italiane, che autorizzano la pubblicazione del loro nominativo. Nel caso l’elenco completo non potesse essere pubblicato per ragioni di spazio nella versione cartacea, ne chiediamo la pubblicazione online.
Siamo un gruppo di medici di varie specializzazioni; scriviamo in riferimento alle dichiarazioni dei medici del Veneto, nelle figure dei presidenti degli Ordini, in materia di fine vita ed in particolare a riguardo della legge sul suicidio assistito in discussione nelle aule Parlamentari. Tali dichiarazioni, che fanno eco a quelle del Presidente dell’Ordine dei Medici di Parma del novembre u.s., ricordano a tutti la natura della professione medica, in un contesto di sostanziale silenzio (o accondiscendenza?) da parte della classe medica stessa. In particolare, condividiamo il principio secondo cui l'attività medica è ontologicamente in opposizione al suicidio: si studia anni per cercare di curare al meglio il paziente, non per eliminarlo. Pertanto, il suicidio medicalmente assistito è deontologicamente non accettabile.
Sosteniamo anche l’affermazione secondo cui una legge sul suicidio assistito non è, ad oggi, necessaria in Italia. Qualunque testo di legge, anche il più garantista, introdurrebbe, nei fatti, il suicidio come diritto, secondo l'illusione che la soluzione dei problemi della vita possa essere la fine della vita stessa, aprendo ad un piano inclinato che porta al suicidio persone malate di depressione o solo perché anziane, come già accade in altri paesi dove queste leggi sono approvate da anni e da cui occorre imparare.
Vogliamo, inoltre, sottolineare i seguenti aspetti:
- La possibilità da parte del paziente di rifiutare le cure è già chiaramente garantita dall'attuale ordinamento; ogni persona, infatti, oggi ha il diritto di non acconsentire a terapie che ritiene eccessivamente gravose, pur proposte dal medico in “scienza e coscienza” e secondo criteri di appropriatezza clinica. Questo diritto si deve accompagnare alla certezza di non essere abbandonati, attraverso un adeguato accesso alle cure palliative che hanno lo scopo di prendersi in carico e accompagnare il paziente e la sua famiglia per tutto l’iter di malattia cronica non guaribile, fino alla fine.
- Le successive sentenze della Consulta dal 2019 in poi hanno introdotto una sorta di diritto al suicidio assistito “gratuito”. Infatti, tramite una assai discutibile se non indebita invasione di campo nei confronti del potere legislativo, mediante un'interpretazione di parte dei diritti costituzionali non solo si è arrivati a forzare il Parlamento a legiferare in materia di suicidio assistito, ma anche a deciderne le condizioni di attuazione: esiste forse un diritto a disporre della propria vita obbligando la società a farsi carico di terminarla?
Desideriamo, pertanto, richiamare le radici della professione medica, il cui obiettivo è il perseguire il bene dei pazienti in scienza e coscienza, con lo scopo di guarire quando possibile o di curare ed accompagnare il malato inguaribile rispettando la sua dignità. Come diceva Cicely Saunders, fondatrice degli Hospice e contraria a forme di eutanasia: “Tu sei importante perché sei tu, e sei importante fino all’ultimo momento della vita. Faremo tutto ciò che è in nostro potere non solo per aiutarti a morire in pace, ma anche per farti vivere fino al momento della tua morte”.
Noi andiamo a lavorare tutti i giorni desiderando guardare i nostri malati in questo modo, in tutte le fasi della loro malattia.
Da ultimo, desideriamo anche richiamare la società a ripensare il suo ruolo in questo delicato momento storico, perché è attraverso forme di carità e solidarietà civile che offrono una prossimità umana al bisogno del malato e della sua famiglia, che un popolo cresce e si educa alla speranza.
Qualunque altro cittadino che, condividendo i contenuti della lettera, volesse esprimere il proprio sostegno, può farlo gratuitamente all’indirizzo:
www.change.org/suicidiononcura
I promotori dell'iniziativa:
Andrea Coppadoro, Anestesia e Rianimazione
Margherita Scanziani, Anestesia e Rianimazione
Antonio Rovere, Radiologia
Di seguito l’elenco dei medici firmatari:
Angela Abbatangelo Medicina Generale Lombardia
Felice Achilli Cardiologia Lombardia
Daniela Agape Gastroenterologia , ex MMG Lombardia
Fabio Agostoni Igiene e medicina preventiva Lombardia
Ornella Agostoni Cardiologia Lombardia
Alberto Alberzoni Cardiologia Lombardia
Chiara Alberzoni Radiologia Lombardia
Gabriele Aletti Anestesia e rianimazione Lombardia
Giovanni Aletti Ginecologia e ostetricia Lombardia
Pietro Amigoni Cardiochirurgia Lombardia
Matteo Anghileri Ortopedia Lombardia
Laura Angioni Medicina Generale e Cardiologia Lombardia
Anna Elisabetta Arosio Pediatria Lombardia
Paolo Arosio Pediatria Lombardia
Paolo Azzone Psichiatria Lombardia
Ettore Barba Gastroenterologia Lombardia
Andrea Barberis Chirurgia Generale Liguria
Giacomo Bellani Anestesia e Rianimazione Lombardia
Paolo Bellavite Ematologia Veneto
Manuela Bellelli Medicina del lavoro Emilia Romagna
Matteo Benedetti Nefrologia Lombardia
Guido Angelo Benigni Ortopedia Lombardia
Edoardo Beretta Chirurgia Lombardia
Pietro Beretta Igiene Lombardia
Giambattista Bertani Ematologia Lombardia
Ambrogio Bertoglio Psichiatra Lombardia
Chiara Bertoglio Chirurgia Maxillo Facciale Lombardia
Claudio Bianchi Anestesia e Rianimazione Lombardia
Francesca Carla Maria Bianchi Medicina Generale Lombardia
Marina Bianchi Medicina Generale Lombardia
Pietro Bianchi Libera Professione Lombardia
Beatrice Binasco Ginecologia e ostetricia Lombardia
Daniela Bittolo-Bon Medico Dentista Lombardia
Lucia Boffi Cardiologia Lombardia
Michele Bombelli Medicina Interna Lombardia
Giorgio Bordin Medicina Interna Lombardia
Paolo Bordin Medicina Interna, Cardiologia Friuli Venezia Giulia
Mario Botta Cardiochirurgia Lombardia
Sofia Bozzani Ematologia Lombardia
Gabriella Bozzo Ginecologia e ostetricia Lombardia
Milena Brambilla Ematologia Lombardia
CLAUDIO BULLA Geriatria Lombardia
Anna Buttaro Scienze dell'alimentazione Lombardia
Luigi Caimi Biochimica Lombardia
Pietro Calcagno Chirurgia Generale Lombardia
Paola Camponovo Ginecologia e ostetricia Lombardia
Pasquale Cannatelli Igiene, Medicina del Lavoro Lombardia
Amedeo Ferdinando Capetti Malattie infettive Lombardia
Mascia Capitani Cure palliative Marche
Angela Adalgisa Capozi Cardiologia Lombardia
Sara Capriata Allergologia e immunologia clinica Lombardia
Anna Casati Cardiologia Lombardia
Paola Castellana Allergologia e immunologia clinica Lombardia
Giuseppe Castello Urologia Sardegna
Fabio Cattaneo Endocrinologia e Diabetologia Svizzera-Lugano
Tiziano Cattaneo Medicina Fisica e Riabilitazione Lombardia
Giusi Cazzaniga Pediatria Lombardia
Maurizio Cazzaniga Fisiatra Lombardia
Stefano Cenci Anestesia e rianimazione Lombardia
Lorenzo Ceppi Ginecologia e ostetricia Lombardia
Mariolina Ceriotti Migliarese Neuropsichiatria infantile Lombardia
Emilia Cerri Medicina Generale Toscana
Francesca Cesana Cardiologia Lombardia
Giancarlo Cesana Medicina del lavoro Lombardia
Giovanni Cesana Chirurgia Lombardia
Lucia Chelazzi Medicina generale Lombardia
Claudio Ciacco Malattie apparato respiratorio Piemonte
Giuliano vittorio Ciociola Cardiologia Puglia
Sabato Cioffi Medico Chirurgo Campania
Davide Citterio Chirurgia Lombardia
Giuliana Ciuffarella Medicina Generale Lombardia
Giuliana Ciuffarella Mmg Lombardia
Carlo Conti Ortopedia Lombardia
Lorenzo Conti Chirurgia Lombardia
Manuel Corato Neurologia Lombardia
Andrea Cossio Ortopedia Lombardia
Elisabetta Cossutta Neurologia Lombardia
Andrea Costanzi Chirurgia Generale Lombardia
Laura Cremagnani Medicina interna Lombardia
Maria Luigia Cressotti Geriatra Lombardia
Francesco Curto Anestesia e Rianimazione Lombardia
Valentina D'Alessandro Chirurgia Generale Lombardia
Francesca D'Auria Allergologia Lombardia
Angelo Enrico D'Elia Anestesia e Rianimazione Liguria
Agnese De Carli Pediatria Lombardia
Stefano Maria De Carli Chirurgia Generale Lombardia
Caterina De Carlini Cardiologia Lombardia
Micaela De Marco Neurologia Lazio
Paolo De Martini Chirurgia Generale Lombardia
Stefano De Martini Cardiologia Lombardia
Silvia De Simoni Radiodiagnostica Lombardia
Gianfranco Dedivitis Malattie infettive Lombardia
Aurora del Puente Medicina fisica e riabilitativa Campania
Serena Del Zoppo Ginecologia e ostetricia Lombardia
Danilo Deodato Medicina interna Lombardia
Daniela Di luca Anestesia e rianimazione Emilia romagna
Clotilde Farina Pediatria Lombardia
Francesca Farina Ematologia Lombardia
Mara Fasani Medicina Generale Lombardia
Luigi Ferrannini Psichiatra Liguria
Giovanni Ferrari Chirurgia Lombardia
Marco Ferrario Medicina del lavoro Lombardia
Corinna Fontana Anestesia e Rianimazione Lombardia
Andrea Fossali Ortopedia e Traumatologia Lombardia
Emilio Filippo Fossali Pediatria Lombardia
Tommaso Fossali Anestesia e Rianimazione Lombardia
Benedetta Franchi Cure Palliative Lombardia
Barbara Frigeni Neurologia Lombardia
Luigi Frigerio Ginecologia e ostetricia Lombardia
Robert Fruscio Ginecologia e ostetricia Lombardia
Jacopo Fumagalli Anestesia e Rianimazione Lombardia
Marzia Galassi Medicina interna Emilia Romagna
Lucia Galbiati Anestesia e Rianimazione Lombardia
Massimo Galli Cardiologia Lombardia
Alfredo Galluzzi Ginecologia e ostetricia Lombardia
Francesca Galluzzi Otorinolaringoiatria Lombardia
Pietro Galluzzi Radiologia Lombardia
Maria Luisa Gandini Ginecologia e ostetricia Lombardia
Camillo Garaffoni Cardiologia Emilia Romagna
Emanuela Gargaglia Medicina generale Umbria
Anna Gariboldi Medicina generale Lombardia
Anna Garlasche' Cardiologia Lombardia
Elisa Gatti Geriatria Emilia Romagna
Antonio Gattinoni Medicina Preventiva Lombardia
Paola Geraci Ginecologia e ostetricia Sicilia
Antonio Gerosa Radiologia Lombardia
Martino Gerosa Chirurgia Generale Lombardia
Silvia Maria Gerosa Cardiologia Lombardia
Beatrice Ghirardi Pediatria Lombardia
Luigi Giammarini Ematologia Marche
Sara Gianfelice Neuropsichiatria Infantile Lombardia
Matteo Graglia Radiodiagnostica Piemonte
Corrado Grandi medico di medicina generale Lombardia
Tommaso Grassi Ginecologia e ostetricia Lombardia
Maria Grimoldi Neurologia Lombardia
Gianpiero Iannuzzo Neurochirurgia Campania
Rossella Impellizzeri Psichiatria Lombardia
Elena Inglese Ematologia Marche
Irene Invernizzi Radiologia Lombardia
Clementina Isimbaldi Pediatria Lombardia
Letizia Laffranchi Ginecologia e ostetricia Lombardia
Maurizio Laffranchi Geriatria Lombardia
Giuliana Giuseppina Leone Medicina del Lavoro Piemonte
Anna Locatelli Ginecologia e ostetricia Lombardia
Chiara Locatelli Pediatria Emilia Romagna
Giorgio Lorenzon Radiodiagnostica Friuli Venezia Giulia
Michele Lorenzon Radiologia Friuli Venezia Giulia
Ivana Lotesoriere Ematologia Lombardia
Alessandra Lotterio Medicina generale Lombardia
Piergiorgio Maccapani Igiene e medicina preventiva Veneto
Alberto Macchi Urologia Lombardia
Michele Maffini Psichiatria Lombardia
Stefano Maggiolini Cardiologia Lombardia
Dario Maggioni Chirurgia Lombardia
Sonia Maggiorelli Medicina generale Toscana
Carmelo Magistro Chirurgia Lombardia
Lucia Maniscalco Ginecologia e ostetricia Lombardia
Claudio Marchetti Chirurgia Maxillo-facciale Emilia- Romagna
Alessandro Marchignoli Anestesia e Rianimazione Emilia-Romagna
Carlo Marenghi Urologia Lombardia
Giulio Mari Chirurgia Lombardia
Patrizio Marnini Medicina Interna Lombardia
Emiliana Marrone Medicina interna Campania
Valerio Marsala Geriatria Lombardia
Simonetta Martini Psichiatria Lombardia
Elena Masi Ginecologia e ostetricia Lombardia
Vincenzo Matuonto Geriatra Lombardia
Tommaso Mauri Anestesia e Rianimazione Lombardia
Anna Mauro Neurologia Lombardia
Laura Mazzetti Medicina generale Lombardia
Fabio Mazzoleni Chirurgia Maxillo-facciale Lombardia
Marta Mazzoni Pediatria Lombardia
Stefania Melino Cure palliative e terapia del dolore Lombardia
Gabriele Merati Ematologia Lombardia
Elisabetta Merati Genetica medica Lombardia
Valeria Meroni Anestesia e Rianimazione Lombardia
Maria Mirabella Psichiatria Lombardia
Andrea Paolo Missiroli Medicina interna Lombardia
Caterina Missiroli Radiologia Lombardia
Francesco Moggi Medicina generale Emilia Romagna
Francesca Moltrasio Anatomia Patologica Lombardia
Gabriele Moltrasio Medicina Generale Lombardia
Luigi Montanari Oncologia Emilia Romagna
Daniela Montaperto Pediatria Sicilia
Elisabetta Montemerlo Cardiologia Lombardia
Mauro Moriconi Medicina del Lavoro Marche
Chiara Muratore Anestesia e rianimazione Lombardia
Francesco Muratore Gerontologia e Geriatria Sicilia
Martina Maria Mureddu Anestesia e Rianimazione Sardegna
Mario Narducci Pediatria Lombardia
Pietro Nazzaro Medicina Interna e Neurologia Puglia
Eleonora Benedetta Orsini Radiologia Lombardia
Davide Ottolina Anestesia e Rianimazione Lombardia
Giorgio Palestro Anatomia Patologica, Medicina Interna e Malattie cardiovascolari Piemonte
Michele Parolin Neurochirurgia Lombardia
Chiara Pasquali Pneumologia Sicilia
Chiara Pastori Neurologia Lombardia
Pietro Antonio Patanè Medicina del lavoro Veneto
Pierantonio Pavan Pneumologia Lombardia
Francesca Pella Ginecologia e ostetricia Lombardia
Carlo Federico Perno Microbiologia Lazio
Lino Peronio Chirurgia generale, Urologia Friuli Venezia Giulia
Giuseppe Perrucchini Ortopedia Sicilia
Maria Chiara Petruzzellis Neuropsichiatria Infantile Lazio
Anna Rita Piccinini Oftalmologia Emilia Romagna
Lorenzo Piergallini Radiologia Lombardia
Claudio Pipitone Pediatria Sardegna
Agnese Pizzardi Ginecologia e ostetricia Lombardia
Marta Pizzocri Anestesia e Rianimazione Lombardia
Anna Politi Anestesia e Rianimazione Lombardia
Hernan Polo Friz Medicina Interna Lombardia
Laura Ponzini Neuropsichiatria infantile Lombardia
Claudio Pozzi Nefrologia Lombardia
Marta Pozzi Cardiologia Lombardia
Emanuele Previtali Anestesia e Rianimazione Lombardia
Francesco Pugliese Gastroenterologia Lombardia
Raffaele Pugliese Chirurgia generale Lombardia
Elena Puricelli Pediatria Lombardia
Francesca Rabboni Anestesia e Rianimazione Lombardia
Maria Giuditta Radaelli Assistente Sociale ospedale Lombardia
Franca Ravaioli Pediatria Emilia Romagna
Noemi Maria Razzano Medico legale Campania
Nadia Roncaglia Ginecologia e ostetricia Lombardia
Elena Roncella Ginecologia e ostetricia Lombardia
Irene Ronchi Medicina Interna Lombardia
Letizia Ronchi Radioterapia Emilia Romagna
Giacomo Aldo Rondello Oncologia Sicilia
Giuseppe Rossetti Cardiologia Lombardia
Paolo Rotondi Direzione Sanitaria Lombardia
Andrea Rovati Medicina Interna (Cure Palliative) Lombardia
Rosaria Ruberto Anestesia e Rianimazione Sicilia
fabrizio salvucci cardiologia Lombardia
Luciano Sanarico Anestesia e Rianimazione Friuli Venezia Giulia
Fabio Sansonna Chirurgia Lombardia
Nicola Santoro Oncologia Lombardia
Paola Vincenza Sartori Chirurgia Lombardia
Cesare Savino Psichiatra Lombardia
Elisabetta Scanziani Cardiologia Lombardia
Sofia Scanziani Neurologia Lombardia
Roberto Scapaticci Medicina interna Lombardia
Luca Scudeler Cardiologo Piemonte
Roberto Sega Medicina Interna Lombardia
Simone Segato Gastroenterologia Lombardia
Luisa Somma Oncologia Lombardia
Francesca Spano Anestesista rianimatore Sardegna
Mariaelena Sparacino Anestesia e rianimazione Lombardia
Donatella Sperone Endocrinologia Piemonte
Tiziana Stellato Nefrologia Lombardia
Benedetta Tagliabue Geriatria Lombardia
Alessandra Tavecchia Cardiologia Lombardia
Thomas Teatini Medicina Interna Lombardia
Ugo Teatini Nefrologia Lombardia
Carlo Alberto Tersalvi Igiene e medicina preventiva Lombardia
Elisabetta Tombolini Medicina interna Lombardia
Antonio Tori Chirurgo Vascolare e Generale Lombardia
Caludia Toso Medicina del lavoro Lombardia
Elena Toso Medicina Interna Lombardia
Mauro Totis Chirurgia Generale Lombardia
Gaetano Trezzi Ginecologia e ostetricia Lombardia
Marco Turati Ortopedia Lombardia
Matteo Uccelli Chirurgo Generale Lombardia
Chiara Vanelli Ematologia Lombardia
Patrizia Vergani Ginecologia e ostetricia Lombardia
Davide Viganò Gastroenterologia Lombardia
Alessandro Villa Medico Odontoiatra Lombardia
Cristina Villa Radiologia Lombardia
Federico Villa Anestesia e rianimazione Lombardia
Francesco Villa Anestesia e rianimazione Lombardia
Luca Villa Urologia Lombardia
Giovanni Vitale Anestesia e Rianimazione Lombardia
Silvia Zamboni Medico di medicina generale Lombardia
Michela Zancanaro Patologia clinica Veneto
Francesca Zanetto Ginecologia e ostetricia Lombardia
Giulia Zangheri Ginecologia e ostetricia Lombardia
Nicola Zarpellon Radiologo Lombardia
Chiara Zazzeron Medicina interna Lombardia