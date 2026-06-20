Redazione digitale «Noi guariamo i malati, non li ammazziamo» iStock

Oltre 270 dottori di varie Regioni italiane hanno scritto una lettera aperta alla «Verità»: «Il suicidio medicalmente assistito è deontologicamente inaccettabile. Una legge sul tema non serve. Italiani, sosteneteci firmando la nostra petizione online».Pubblichiamo la lettera aperta firmata da oltre 270 medici italiani di diverse specializzazioni sul dibattito relativo al suicidio assistito e alla proposta di legge in discussione in Parlamento.Caro direttore,Le inviamo questa lettera aperta come contributo al dibattito attualmente in corso relativo alla pratica del suicidio assistito. Oltre a noi promotori, la lettera è stata sottoscritta da oltre 270 medici di varie Regioni italiane, che autorizzano la pubblicazione del loro nominativo. Nel caso l’elenco completo non potesse essere pubblicato per ragioni di spazio nella versione cartacea, ne chiediamo la pubblicazione online.Siamo un gruppo di medici di varie specializzazioni; scriviamo in riferimento alle dichiarazioni dei medici del Veneto, nelle figure dei presidenti degli Ordini, in materia di fine vita ed in particolare a riguardo della legge sul suicidio assistito in discussione nelle aule Parlamentari. Tali dichiarazioni, che fanno eco a quelle del Presidente dell’Ordine dei Medici di Parma del novembre u.s., ricordano a tutti la natura della professione medica, in un contesto di sostanziale silenzio (o accondiscendenza?) da parte della classe medica stessa. In particolare, condividiamo il principio secondo cui l'attività medica è ontologicamente in opposizione al suicidio: si studia anni per cercare di curare al meglio il paziente, non per eliminarlo. Pertanto, il suicidio medicalmente assistito è deontologicamente non accettabile.Sosteniamo anche l’affermazione secondo cui una legge sul suicidio assistito non è, ad oggi, necessaria in Italia. Qualunque testo di legge, anche il più garantista, introdurrebbe, nei fatti, il suicidio come diritto, secondo l'illusione che la soluzione dei problemi della vita possa essere la fine della vita stessa, aprendo ad un piano inclinato che porta al suicidio persone malate di depressione o solo perché anziane, come già accade in altri paesi dove queste leggi sono approvate da anni e da cui occorre imparare.Vogliamo, inoltre, sottolineare i seguenti aspetti:- La possibilità da parte del paziente di rifiutare le cure è già chiaramente garantita dall'attuale ordinamento; ogni persona, infatti, oggi ha il diritto di non acconsentire a terapie che ritiene eccessivamente gravose, pur proposte dal medico in “scienza e coscienza” e secondo criteri di appropriatezza clinica. Questo diritto si deve accompagnare alla certezza di non essere abbandonati, attraverso un adeguato accesso alle cure palliative che hanno lo scopo di prendersi in carico e accompagnare il paziente e la sua famiglia per tutto l’iter di malattia cronica non guaribile, fino alla fine.- Le successive sentenze della Consulta dal 2019 in poi hanno introdotto una sorta di diritto al suicidio assistito “gratuito”. Infatti, tramite una assai discutibile se non indebita invasione di campo nei confronti del potere legislativo, mediante un'interpretazione di parte dei diritti costituzionali non solo si è arrivati a forzare il Parlamento a legiferare in materia di suicidio assistito, ma anche a deciderne le condizioni di attuazione: esiste forse un diritto a disporre della propria vita obbligando la società a farsi carico di terminarla?Desideriamo, pertanto, richiamare le radici della professione medica, il cui obiettivo è il perseguire il bene dei pazienti in scienza e coscienza, con lo scopo di guarire quando possibile o di curare ed accompagnare il malato inguaribile rispettando la sua dignità. Come diceva Cicely Saunders, fondatrice degli Hospice e contraria a forme di eutanasia: “Tu sei importante perché sei tu, e sei importante fino all’ultimo momento della vita. Faremo tutto ciò che è in nostro potere non solo per aiutarti a morire in pace, ma anche per farti vivere fino al momento della tua morte”.Noi andiamo a lavorare tutti i giorni desiderando guardare i nostri malati in questo modo, in tutte le fasi della loro malattia.Da ultimo, desideriamo anche richiamare la società a ripensare il suo ruolo in questo delicato momento storico, perché è attraverso forme di carità e solidarietà civile che offrono una prossimità umana al bisogno del malato e della sua famiglia, che un popolo cresce e si educa alla speranza.Qualunque altro cittadino che, condividendo i contenuti della lettera, volesse esprimere il proprio sostegno, può farlo gratuitamente all’indirizzo:www.change.org/suicidiononcuraI promotori dell'iniziativa:Andrea Coppadoro, Anestesia e RianimazioneMargherita Scanziani, Anestesia e RianimazioneAntonio Rovere, RadiologiaDi seguito l’elenco dei medici firmatari:Angela Abbatangelo Medicina Generale LombardiaFelice Achilli Cardiologia LombardiaDaniela Agape Gastroenterologia , ex MMG LombardiaFabio Agostoni Igiene e medicina preventiva LombardiaOrnella Agostoni Cardiologia LombardiaAlberto Alberzoni Cardiologia LombardiaChiara Alberzoni Radiologia LombardiaGabriele Aletti Anestesia e rianimazione LombardiaGiovanni Aletti Ginecologia e ostetricia LombardiaPietro Amigoni Cardiochirurgia LombardiaMatteo Anghileri Ortopedia LombardiaLaura Angioni Medicina Generale e Cardiologia LombardiaAnna Elisabetta Arosio Pediatria LombardiaPaolo Arosio Pediatria LombardiaPaolo Azzone Psichiatria LombardiaEttore Barba Gastroenterologia LombardiaAndrea Barberis Chirurgia Generale LiguriaGiacomo Bellani Anestesia e Rianimazione LombardiaPaolo Bellavite Ematologia VenetoManuela Bellelli Medicina del lavoro Emilia RomagnaMatteo Benedetti Nefrologia LombardiaGuido Angelo Benigni Ortopedia LombardiaEdoardo Beretta Chirurgia LombardiaPietro Beretta Igiene LombardiaGiambattista Bertani Ematologia LombardiaAmbrogio Bertoglio Psichiatra LombardiaChiara Bertoglio Chirurgia Maxillo Facciale LombardiaClaudio Bianchi Anestesia e Rianimazione LombardiaFrancesca Carla Maria Bianchi Medicina Generale LombardiaMarina Bianchi Medicina Generale LombardiaPietro Bianchi Libera Professione LombardiaBeatrice Binasco Ginecologia e ostetricia LombardiaDaniela Bittolo-Bon Medico Dentista LombardiaLucia Boffi Cardiologia LombardiaMichele Bombelli Medicina Interna LombardiaGiorgio Bordin Medicina Interna LombardiaPaolo Bordin Medicina Interna, Cardiologia Friuli Venezia GiuliaMario Botta Cardiochirurgia LombardiaSofia Bozzani Ematologia LombardiaGabriella Bozzo Ginecologia e ostetricia LombardiaMilena Brambilla Ematologia LombardiaCLAUDIO BULLA Geriatria LombardiaAnna Buttaro Scienze dell'alimentazione LombardiaLuigi Caimi Biochimica LombardiaPietro Calcagno Chirurgia Generale LombardiaPaola Camponovo Ginecologia e ostetricia LombardiaPasquale Cannatelli Igiene, Medicina del Lavoro LombardiaAmedeo Ferdinando Capetti Malattie infettive LombardiaMascia Capitani Cure palliative MarcheAngela Adalgisa Capozi Cardiologia LombardiaSara Capriata Allergologia e immunologia clinica LombardiaAnna Casati Cardiologia LombardiaPaola Castellana Allergologia e immunologia clinica LombardiaGiuseppe Castello Urologia SardegnaFabio Cattaneo Endocrinologia e Diabetologia Svizzera-LuganoTiziano Cattaneo Medicina Fisica e Riabilitazione LombardiaGiusi Cazzaniga Pediatria LombardiaMaurizio Cazzaniga Fisiatra LombardiaStefano Cenci Anestesia e rianimazione LombardiaLorenzo Ceppi Ginecologia e ostetricia LombardiaMariolina Ceriotti Migliarese Neuropsichiatria infantile LombardiaEmilia Cerri Medicina Generale ToscanaFrancesca Cesana Cardiologia LombardiaGiancarlo Cesana Medicina del lavoro LombardiaGiovanni Cesana Chirurgia LombardiaLucia Chelazzi Medicina generale LombardiaClaudio Ciacco Malattie apparato respiratorio PiemonteGiuliano vittorio Ciociola Cardiologia PugliaSabato Cioffi Medico Chirurgo CampaniaDavide Citterio Chirurgia LombardiaGiuliana Ciuffarella Medicina Generale LombardiaGiuliana Ciuffarella Mmg LombardiaCarlo Conti Ortopedia LombardiaLorenzo Conti Chirurgia LombardiaManuel Corato Neurologia LombardiaAndrea Cossio Ortopedia LombardiaElisabetta Cossutta Neurologia LombardiaAndrea Costanzi Chirurgia Generale LombardiaLaura Cremagnani Medicina interna LombardiaMaria Luigia Cressotti Geriatra LombardiaFrancesco Curto Anestesia e Rianimazione LombardiaValentina D'Alessandro Chirurgia Generale LombardiaFrancesca D'Auria Allergologia LombardiaAngelo Enrico D'Elia Anestesia e Rianimazione LiguriaAgnese De Carli Pediatria LombardiaStefano Maria De Carli Chirurgia Generale LombardiaCaterina De Carlini Cardiologia LombardiaMicaela De Marco Neurologia LazioPaolo De Martini Chirurgia Generale LombardiaStefano De Martini Cardiologia LombardiaSilvia De Simoni Radiodiagnostica LombardiaGianfranco Dedivitis Malattie infettive LombardiaAurora del Puente Medicina fisica e riabilitativa CampaniaSerena Del Zoppo Ginecologia e ostetricia LombardiaDanilo Deodato Medicina interna LombardiaDaniela Di luca Anestesia e rianimazione Emilia romagnaClotilde Farina Pediatria LombardiaFrancesca Farina Ematologia LombardiaMara Fasani Medicina Generale LombardiaLuigi Ferrannini Psichiatra LiguriaGiovanni Ferrari Chirurgia LombardiaMarco Ferrario Medicina del lavoro LombardiaCorinna Fontana Anestesia e Rianimazione LombardiaAndrea Fossali Ortopedia e Traumatologia LombardiaEmilio Filippo Fossali Pediatria LombardiaTommaso Fossali Anestesia e Rianimazione LombardiaBenedetta Franchi Cure Palliative LombardiaBarbara Frigeni Neurologia LombardiaLuigi Frigerio Ginecologia e ostetricia LombardiaRobert Fruscio Ginecologia e ostetricia LombardiaJacopo Fumagalli Anestesia e Rianimazione LombardiaMarzia Galassi Medicina interna Emilia RomagnaLucia Galbiati Anestesia e Rianimazione LombardiaMassimo Galli Cardiologia LombardiaAlfredo Galluzzi Ginecologia e ostetricia LombardiaFrancesca Galluzzi Otorinolaringoiatria LombardiaPietro Galluzzi Radiologia LombardiaMaria Luisa Gandini Ginecologia e ostetricia LombardiaCamillo Garaffoni Cardiologia Emilia RomagnaEmanuela Gargaglia Medicina generale UmbriaAnna Gariboldi Medicina generale LombardiaAnna Garlasche' Cardiologia LombardiaElisa Gatti Geriatria Emilia RomagnaAntonio Gattinoni Medicina Preventiva LombardiaPaola Geraci Ginecologia e ostetricia SiciliaAntonio Gerosa Radiologia LombardiaMartino Gerosa Chirurgia Generale LombardiaSilvia Maria Gerosa Cardiologia LombardiaBeatrice Ghirardi Pediatria LombardiaLuigi Giammarini Ematologia MarcheSara Gianfelice Neuropsichiatria Infantile LombardiaMatteo Graglia Radiodiagnostica PiemonteCorrado Grandi medico di medicina generale LombardiaTommaso Grassi Ginecologia e ostetricia LombardiaMaria Grimoldi Neurologia LombardiaGianpiero Iannuzzo Neurochirurgia CampaniaRossella Impellizzeri Psichiatria LombardiaElena Inglese Ematologia MarcheIrene Invernizzi Radiologia LombardiaClementina Isimbaldi Pediatria 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LombardiaChiara Zazzeron Medicina interna Lombardia