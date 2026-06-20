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Redazione digitale
2026-06-20

«Noi guariamo i malati, non li ammazziamo»

«Noi guariamo i malati, non li ammazziamo»
iStock

Oltre 270 dottori di varie Regioni italiane hanno scritto una lettera aperta alla «Verità»: «Il suicidio medicalmente assistito è deontologicamente inaccettabile. Una legge sul tema non serve. Italiani, sosteneteci firmando la nostra petizione online».

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Pure tra i «Maga» c’è chi tifa Italia: «Giorgia fantastica, Trump mente»

Pure tra i «Maga» c’è chi tifa Italia: «Giorgia fantastica, Trump mente»
L'ex deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene (Ansa). Nel riquadro il suo post su X
Il presidente mollato anche dai suoi primi sostenitori per le campagne belliche e le stoccate ai leader europei. E la nuova rottura con Roma mette in difficoltà Vance e Rubio, che aspirano a succedergli alla Casa Bianca.

Sono ripercussioni significative quelle che il nuovo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni potrebbe avere sul mondo conservatore americano. Ieri, l’ex deputata repubblicana, Marjorie Taylor Greene, ha rilanciato su X il video con cui l’inquilina di Palazzo Chigi replicava all’intervista che il presidente americano aveva rilasciato a La7. «Credo che Giorgia Meloni sia fantastica! Trump mente. Costantemente», ha scritto la Taylor Greene a corredo del suo post.

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Trump farnetica su Meloni: «Ha implorato per una foto». Lei: «L’Italia non supplica»

Trump farnetica su Meloni: «Ha implorato per una foto». Lei: «L’Italia non supplica»
Donald Trump e Giorgia Meloni (Ansa)
  • Con La7 tycoon all’assalto: «Mi fa pena». Il premier lo sbugiarda: «Tutte invenzioni» Lui: «Non la voglio più tra i fan». Solidarietà dal Colle, Tajani annulla il viaggio in Usa.
  • Pd, M5s &C. esprimono sdegno, ma ne approfittano per criticare la leader. Schlein: «Parole inaccettabili, però la destra ha sbagliato». Vicinanza di Macron e Sánchez.

Lo speciale contiene due articoli.

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L’Ue si spacca anche sull’Ucraina. Francia e Germania contro Costa

L’Ue si spacca anche sull’Ucraina. Francia e Germania contro Costa
Volodymyr Zelensky (Ansa)
Zelensky minaccia Lukashenko: «Rimuova i ripetitori di droni russi o lo faremo noi».

La guerra tra Russia e Ucraina continua a intensificarsi sul piano militare mentre emergono nuove ipotesi diplomatiche. Nelle ultime ore il conflitto è stato segnato da un nuovo attacco di droni ucraini contro il territorio russo e dalla risposta di Mosca contro Kharkiv.

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STAVOLTA SI È ROTTA

STAVOLTA SI È ROTTA
Donald Trump e Giorgia Meloni (Getty Images)
Il repubblicano pare alla deriva. Tuttavia, con gli States bisogna fare i conti. Di fronte a questa realtà, l’opposizione si mostra comunque quasi compiaciuta, come se a essere offesi non siano stati tutti i cittadini.

Da quando è tornato alla Casa Bianca, Donald Trump ci ha dato numerosi esempi di quella che è stata definita la strategia del pazzo. Per sorprendere gli avversari, o anche solo gli interlocutori, il 47° presidente degli Stati Uniti ha infatti usato spesso la tecnica affinata negli anni da imprenditore: prima l’attacco, anche sgangherato, con calci negli stinchi a chi ha davanti, e poi l’invito a trattare, con la certezza di aver intimidito e messo in serio imbarazzo la controparte, che dunque è costretta a discutere in condizioni di disagio.

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