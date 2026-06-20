True Carlo Cambi Campo largo in posa per la Fiom. Al posto di Bonelli c’è Zuppi in video Il cardinale Matteo Zuppi (Ansa)

Confronto sul lavoro tra Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni alla festa dei 125 anni del sindacato dei metalmeccanici rossi. Oltre al leader dei Verdi manca ancora Matteo Renzi, in compenso arriva un messaggio del presidente Cei.Pare che Matteo Renzi abbia appeso un cartello: «Tornio subito». Non è un refuso, è il riferimento a uno degli strumenti di lavoro dei metalmeccanici; lui alla loro festa non ci sarà. È in America a farsi accreditare dai reduci democratici: Barack Obama (chissà come lo invidia Elly che fece la galoppina alle presidenziali Usa) e Bill Clinton così ha evitato l’imbarazzo di non essere invitato ai 125 anni della Fiom, il più antico sindacato d’Italia. Del resto era complicato chiamarlo al tavolo delle celebrazioni dopo che un annetto fa Maurizio Landini (leader sindacale in cerca di occupazione visto che gli scade il mandato non rinnovabile da segretario nazionale della Cgil) con Elly Schlein e la coppia di fatto di Avs – i Fratonelli – gli hanno apparecchiato contro un referendum: quello sul jobs act. Né la Cgil né tanto meno il Pd, che quando era segretario il senatore singolo di Rignano sull’Arno ha voluto e sostenuto il jobs act, ci fecero bella figura; quorum non raggiunto e tutti a casa. A memoria d’uomo Elly Schlein è la prima segretaria dai tempi del Pci che per dare retta al Landini testa calda – fu un mitico trattore della rivoluzione verde, ma ora è un sindacalista sempre pronto alla baruffa politica – ha smentito il suo partito. Con Enrico Berlinguer era il sindacato – a capo c’era un tal Luciano Lama - a fare da cinghia di trasmissione, ma si sa i tempi mutano e pure gli uomini, e anche le donne, cambiano. Dunque era complicato invitare Matteo Renzi che continua però predicare la sua indispensabilità. Ha ripetuto alla Schlein: senza di me non vinci né le politiche né la partita del Quirinale. E lei di rimando ha detto: ma io sono testardamente unitaria, vedrai caro Matteo avremo modo di stare insieme. Sta di fatto che per ora senza i centristi per Elly non c’è campo. Resta il fatto che la famosa cena dalla «sora Costanza» a Roma con Elly, Giuseppi e i «Fratonelli» - la coppia di fatto di Avs - al campo largo qualche grattacapo lo ha prodotto. Il quadretto si ripropone ancora più spostato a sinistra sotto le sigle della Fiom perché a Bologna, dove oggi si conclude la tre giorni di festeggiamenti per il compleanno dei metalmeccanici che più rossi non si può, si è vista un’edizione del campo stretto. Sul palco con Elly Schlein solo Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e ovviamente Maurizio Landini. Una seggiola virtuale l’hanno aggiunta: quella per il cardinale di Bologna, nonché presidente dei vescovi italiani, nonché intimo di Andrea Riccardi che con la Comunità di Sant’Egidio costruisce ponti tra sinistra e sacrestia, Matteo Maria Zuppi. Che ha mandato un videomessaggio per esortare i lavoratori a non rassegnarsi alle ingiustizie e alla precarietà. Ma il dato politico interessante è che la piazza della Fiom è cosa diversa dalla tela che a Bologna Romano Prodi e anche una parte dei cattolici, Zuppi compreso, stanno tessendo per riproporre una sorta di Ulivo. Che certo non cresce con il “quartetto cena” da Costanza. Elly Schlein è tornata a Bologna dove una settimana fa è stata in «udienza» per oltre due ore da Romano Prodi sperando di ottenere la piena investitura e non l’ha avuta. Ieri Dario Franceschini su Repubblica è tornato a spiegare alla segretaria: «La Meloni punta ai pieni poteri se sale al Quirinale: rischi così alti richiedono una risposta molto forte e io penso che un’alleanza per l’Italia vada fatta per cerchi concentrici». Tradotto. vedetevi pure in trattoria, ma Renzi con tutti gli altri non potete lasciarli fuori. Invece nella piazza «Lucio Dalla» Elly Schlein sente forte il richiamo della giungla rossa. Del resto Bologna significa 63.000 iscritti alla Fiom, 8.000 aziende con almeno un “fiommista”, 3.000 delegati, una rappresentanza del 73%, 130 dirigenti sindacali. Una sorta di partito delle fabbriche nel partito della Ztl che è invece quello che piace agli ulivisti. Da qui lo strabismo di Elly: dare retta ai cacicchi o buttarsi a sinistra col Campo largo e senza Renzi? Così con Nicola Fratoianni che predica patrimoniali e salario minimo (ma l’dea è tramontata anche nella Cgil) con Giuseppe Conte che dopo aver appena detto «il Movimento cinque stelle non è di sinistra» fa il populista rosso rivendicando il reddito di cittadinanza, e con Landini che tuona a prescindere contro i padroni Elly si sente a casa sua (lei da Bologna è partita con OccupyPd). Al punto che sul palco non c’è neppure Angelo Bonelli; il green deal non s’addice al rosso Fiom. Perché bisognerebbe spiegare a quelli di Mirafiori, come a quelli di Cassino, o a quelli di Modena della Maserati che grazie all’ostracismo ai motori endotermici hanno perso il lavoro senza che Maurizio Landini abbia detto un fiato a John Elkan o a Ursula von der Leyen. Per la verità a spiegare che il sindacato è vivo e lotta insieme a loro ci ha provato il segretario generale della Fiom Michele De Palma che però pare molto attento a quello che (non) succede in Palestina o alle intemerate di Tommaso Montanari piuttosto che a vertenze senza speranza come quella dell’Electrolux. Le celebrazioni sono cominciate lunedì e martedì scorsi a Livorno – lì il 16 giugno del 1901 fu fondato il sindacato dei metalmeccanici ancor prima del Pci – dove la prima preoccupazione è stata per la Palestina, finiscono stasera col concertone. Lo striscione della Fiom recita: «Senza lavoro non c’è storia». A Elly Schlein ripetono: senza Matteo Renzi non c’è storia. Maurizio Landini stasera tiene il comizio finale: proverà a evitare che il campo largo diventi – con l’aggregazione di centristi e renziani – un campo minato per lui che fara il politico. In cuor suo preferirebbe stare all’opposizione: ai sindacalisti viene meglio rivendicare piuttosto che governare.