Le pillole di galateo di Petra e Carlo | Le buone maniere tra Oriente e Occidente

Convocato l’ambasciatore dopo il «taches al tram» sulla guerra del vicepremier. Forza Italia: «Non decide lui la politica estera».
Le esternazioni del leader leghista sono solo una scusa: la verità è che con i transalpini troppi dossier ci vedono su sponde opposte. A cominciare dalla reiterata volontà francese di rompere con Donald Trump.
L’amministrazione Usa ferma i lavori (arrivati all’80%) del colosso danese Orsted: un progetto eolico offshore a Rhode Island. Una tegola per una delle big delle rinnovabili in Europa che già viveva difficoltà finanziarie e ora valuta di fare causa agli Stati Uniti.
I tank di Benjamin Netanyahu invadono il sobborgo di Sabra: «Offensiva finale a metà settembre». L’ambasciatore americano a Gerusalemme attacca le Nazioni Unite per la gestione «distorta» delle forniture alimentari.