François De Tonquédec
2025-10-15

Eredità Agnelli, spunta la bozza di donazione a Edoardo il giorno prima della morte

True
Eredità Agnelli, spunta la bozza di donazione a Edoardo il giorno prima della morte
Nel riquadro la prima pagina della bozza notarile, datata 14 novembre 2000, dell’atto con cui Gianni Agnelli (nella foto insieme al figlio Edoardo in una foto d'archivio Ansa) cedeva in nuda proprietà il 25% della cassaforte del gruppo

Tra le carte dell’inchiesta sull’eredità Agnelli emerge una bozza di atto notarile del 14 novembre 2000 con cui l’Avvocato avrebbe donato al figlio Edoardo la nuda proprietà del 25% della Dicembre, la holding di famiglia. Meno di 24 ore dopo, la tragedia.

Al link qui sotto è possibile scaricare e consultare il documento integrale. Domani in edicola il racconto completo dei misteri dell'eredità contesa della famiglia Agnelli.

1 Bozza Atto di Donazione quote Dicembre da Gianni a Edoardo.pdf


Subscribe
eredità agnelli

Danni da vaccino, ministero punito

Danni da vaccino, ministero punito
Pier Luigi Lopalco (Imagoeconomica)
Mentre Lopalco elogia l’operato suo e del governo durante la pandemia, il tribunale di Asti dispone un indennizzo a una donna colpita da mielite trasversa dopo l’anti Covid.
Subscribe
danni vaccino

Altra gaffe di Schillaci sulle nomine. Da firmare restano solo le dimissioni

Altra gaffe di Schillaci sulle nomine. Da firmare restano solo le dimissioni
Orazio Schillaci (Ansa)
Il ministro piazza il Parisi sbagliato a capo dell’Antidoping: invece di Attilio, noto medico dello sport, ci finisce Giorgio, il Nobel alla fisica. Ennesima figuraccia dopo il caso Nitag. E per fortuna non ha scritto Heather...
Subscribe
orazio schillaci

Alberto Virgolino: «I centri aborto sono più di quelli nascita»

Alberto Virgolino: «I centri aborto sono più di quelli nascita»
Alberto Virgolino (iStock)
Il presidente dei ginecologi cattolici risponde al ddl Crisanti: «È una forzatura ideologica, i dati dicono che i medici non obiettori sono spesso sottoutilizzati. La libertà di coscienza? Un caposaldo della 194». Le ostetriche: «Così si snatura il nostro lavoro».
Subscribe
alberto virgolino

Il Papa: «Calo della natalità, occorre aiutare le famiglie»

True
Il Papa: «Calo della natalità, occorre aiutare le famiglie»play icon
Papa Leone XIV (Ansa)

Leone XIV auspica che l'Italia possa prendere misure per fare fronte al calo delle nascite. «Negli ultimi decenni assistiamo in Europa, come sappiamo, al fenomeno di un notevole calo della natalità».

Continua a leggereRiduci
papa natalità
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy